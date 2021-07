Vyměnili jí soupeřku, pak se naštvala. Prohraju a spálím rakety, slíbila si Plíšková

Jako by nestačilo, že letos bojuje sama se sebou. V hlavní fázi turnaje Kristýna Plíšková ještě nevyhrála, a teď v prvním kole Wimbledonu dostala novou soupeřku pouhých třicet minut před zápasem. Česká tenistka nakonec duel proti Australance Astře Sharmaové otočila, ale v průběhu si slibovala, že pokud prohraje, spálí rakety.

Po losu se o dvě minuty starší dvojče Karolíny Plíškové připravovalo na to, že se pokusí zlomit prokletí úvodních kol proti Dance Koviničové z Černé Hory. Jenže ta se při dopolední rozehrávce zranila a místo toho šla proti rodačce z Loun australská náhradnice.

"Dozvěděla jsem se to dvacet minut před zápasem, což nebylo nic moc. Byla jsem z toho nesvá," přiznala po zápase Plíšková.

A bylo to vidět i v zápase. Než se stihla rozkoukat, proti komu vlastně hraje, už prohrávala 1:4 a ztratila i první set. V druhé i třetí sadě prohrávala 2:4 a byla blízko vyřazení, ale vždy zvládla vývoj otočit.

"říkala jsem si, že jestli teď nevyhraju, tak už na to se.. :), a že spálím rakety," upřímná @KrisPliskova po své premiérové výhře v sezóně. Ve Wimbledonu ji na zkouškou pomáhá německý kouč Costa. — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) June 30, 2021

"Říkala si, že fakt už musím vyhrát, kdy když teď nevyhraju, tak už na to se.. a pálím rakety," vtipkovala aktuálně 106. hráčka světa.

Některé zpravodajské servery byly z vývoje zápasu tak zmatené, že braly hrozící porážku jména Plíšková jako senzaci. Spletli si totiž Kristýnu s Karolínou.

When you confuse identical twins. pic.twitter.com/pOPTqBgN65 — Ang (@4AllSurfaces) June 30, 2021

Tak či tak Kristýna napodobila sestru a postup do druhého kola travnatého grandslamu dotáhla. "Ani popravdě nevím, jak jsem to dokázala. Jsem ráda, že se to nakonec trošku přehouplo na moji stranu, ona znervózněla a já pak vybojovala spoustu míčů. Tohle by mi mohlo do dalších zápasů pomoct," věří.

Juniorská grandslamová šampionka Wimbledonu na jaře laborovala s bolavým ramenem. Dokonce byla ve hře operace. Nakonec se jí díky vhodnému cvičení vyhnula a může si zahrát na podniku velké čtyřky další zápas.

V něm ji čeká zkušená Ruska Anastasia Pavljučenkovová, která našla ztracenou fazónu na letošním French Open, kam došla až do finále.

"Nevím, jak hraje na trávě. Budu se muset podívat. Když budu schopná hrát jako v tréninku, tak na trávě můžu hrát s kýmkoli," dodala sebevědomě Plíšková.