Američanky před šlágrem proti Česku štve podceňování: Jsme tu samé šampionky

Česko vs. USA. Přímá bitva dvou historicky nejúspěšnějších tenisových národů rozhodne o postupu do semifinále Billie Jean King Cupu. Američankám se ale v Seville příliš nelíbí, že jsou před duelem proti největším favoritkám všeobecně podceňované.

Pohár Billie Jean Kingové trpí neúčastí velkých osobností, které v závěru sezony odmítly reprezentovat zejména kvůli náročnému kalendáři, na nějž si tenistky stále důrazněji stěžují.

Silně oslabený dorazil do španělské Sevilly ambiciózní americký výběr.

Chybí v něm dvě největší hvězdy, světová trojka Coco Gauffová a pátá hráčka světa Jessica Pegulaová, finalistka Turnaje mistryň, které navíc společně tvoří jeden z nejobávanějších deblových párů současnosti. Nepřijala ani dvanáctá hráčka rankingu WTA Madison Keysová.

"Jenže podívejte se na naši sestavu. Všechny jsou to grandslamové šampionky, grandslamové finalistky a vycházející hvězda, která měla úžasný rok. Trochu mě štve, když lidé říkají, že tady máme B tým. Není to B tým, tohle je A tým," prohlásila kapitánka Kathy Rinaldiová ještě předtím, než jí členky její sestavy daly za pravdu ve čtvrtečním otevíracím duelu proti Švýcarkám.

Američanky vyhrály všechny tři duely, ve dvouhrách uspěly finalistka Australian Open 2022 Danielle Collinsová i senzační šampionka z Melbourne 2020 Sofia Keninová.

Právě na ně bude Rinaldiová pravděpodobně sázet i v pátek odpoledne.

Na očekávané klání USA proti Česku upozorňovala legenda Billie Jean Kingová, která dala nové jméno tradiční týmové soutěži, už před začátkem. Teď je atraktivní "blockbuster" tady.

"Češky jsou na papíře favoritkami, ale víte co? Půjdeme tam a budeme bojovat, tak jako proti Švýcarsku. Mám tady skupinu bojovnic a cítíme se skvěle," vyhlásila Rinaldiová před utkáním o postup.

Američanky jsou s 18 tituly nejúspěšnějším celkem soutěže, dříve známá jako Fed Cup, ještě předtím jako Pohár federace. Češky jsou hned v závěsu, mají celkem 11 vítězných trofejí, z toho šest během pohádkové uplynulé dekády.

Oba národy se utkají popatnácté, USA ve vzájemné bilanci sice vedou 10:4, poslední dva duely proti Česku ale prohrály.

Nejprve v památném finále v roce 2018 v pražské O2 aréně, kde Češky slavily zatím poslední triumf. Před rokem pak ve stejné fázi jako letos, tedy v přímém souboji o semifinále. Rozhodnuto bylo už po dvouhrách. Markéta Vondroušová porazila Danielle Collinsovou a Kateřina Siniaková slavně přetlačila zázračné dítě amerického tenisu Coco Gauffovou.

"Bohužel to musíme přijmout tak, jak to je. Říkáme, že je to těžká skupina, ale ony to budou mít stejně. Určitě taky nejsou nadšené, že jsou s námi ve skupině. Dá se to tedy i otočit. I ony chtějí a něco se od nich očekává. Ani pro ně to není nic jednoduchého," citovala Siniakovou ČTK.

Kapitán Petr Pála má z čeho vybírat. Proti Švýcarkám do dvouher vůbec nenasadil dvě hráčky první desítky, Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, zastoupily je však Linda Nosková a Marie Bouzková.

Světová šestka Vondroušová proti USA nastoupí určitě v roli týmové jedničky. Druhá vyvolená je stále tajemstvím, Pála má k dispozici i Siniakovou, která proti Američankám dvakrát po sobě splnila roli největší hrdinky.

Utkání na sevillském Estadio de la Cartuja začne nejdříve v 16 hodin a deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v online reportáži.