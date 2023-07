Jsme stejné, říká Vondroušová. Včera se objímaly, teď chce arabská superstar pomstu

Dohromady mají na kontě čtyři neúspěšná velká finále. Jedna z nich bude v sobotu odpoledne znovu prožívat tíživé zklamání, druhá se však dočká sladkého životního úspěchu. Kdyby nehrály proti sobě, jistě by si jej vzájemně přály. O slavnou trofej Venus Rosewater Dish se na Wimbledonu utkají kamarádky, Tunisanka Uns Džábirová s Češkou Markétou Vondroušovou.

Když vidíte osmadvacetiletou superstar celého afrického i arabského sportu prodírat se areálem v londýnském All England Clubu, snadno pochopíte její výjimečnost. Zástupy fanoušků, skandování jejího jména.

Na její straně samé úsměvy, ochota, srdečnost a takřka hmatatelná síla spojovat. Pokud potuntká nějakou ze soupeřek a je skoro jedno jakou, vždy se ozývá smích. Přezdívka "Ministryně štěstí" nemůže být výmluvnější.

Anglicky Ons Jabeur, v oficiálním českém přepisu Uns Džábirová, je pravděpodobně nejoblíbenější hráčkou na okruhu. Za kamarádku ji ostatně považuje i Markéta Vondroušová.

Když se ve čtvrtek ještě před svými semifinálovými bitvami potkaly u tréninkových kurtů, objaly se a smály. Kdo ví, možná už spřádaly plány na společný sobotní odpolední sraz v hlavním wimbledonském chrámu.

"Mám pocit, že jsme hodně stejné. V mnoha věcech. Hrajeme dropshoty, hrajeme slice," popisovala čtyřiadvacetiletá Češka podobnosti. Obě jsou jedny z nejchytřejších tenistek na okruhu, jejich hra je plná překvapení a tvořivosti se záblesky geniality.

Kdo koho přechytračí v sobotu? Kdo bude mít pevnější nervy? Kdo se nerozklepe?

Velkých zápasů už obě odehrály spoustu. Těch největších každá po dvou. Džábirová se loni probojovala do dvou grandslamových finále po sobě, na Wimbledonu ale padla s Jelenou Rybakinovou, na US Open zase s Igou Šwiatekovou.

Kruté porážky ji srazily dolů, zároveň však ještě přikrmily její oheň touhy po velkém triumfu.

Letos je na Wimbledonu ještě lepší. Trpělivější, odhodlanější. Rozdrtila dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou a obdivuhodně otočila tuhé bitvy se třemi dalšími grandslamovými vítězkami: Biancou Andreescuovou, Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou.

"Makám na sobě jako šílená. Nedokážete si to představit. Jsem na sebe velmi tvrdá, abych se zlepšovala po všech stránkách, hlavně ale po té mentální. Takové zápasy jako poslední dva bych loni prohrála," vyprávěla Tunisanka po spektakulární výhře nad světovou dvojkou Sabalenkovou.

"Vidím před sebou jen jeden cíl. Jdu si pro něj. Připravím se na sto procent. Můžu psát historii Tuniska, ale i celé Afriky," vyprávěla.

Vondroušová už tenisovou historii přepsala. Do finále Wimbledonu prošla jako první nenasazená hráčka od slavné Billie Jean Kingové v roce 1963.

I ona už dvě velká finále kariéry prohrála. V roce 2019 pohádkovou jízdu teprve devatenáctileté tenistky ze Sokolova do finále French Open nelítostně utnula Australanka Ash Bartyová. Na olympiádě v Tokiu před dvěma lety Vondroušovou v bitvě o zlatý kov přetlačila Švýcarka Belinda Bencicová.

Džábirová má však s významnými duely čerstvější zkušenosti. "Ano, hrála tady finále loni, potom také v New Yorku. Je na to zvyklá. Ale víte co, je to finále, těžké by to bylo v každém případě," uvedla Vondroušová.

Tunisanka může mít z české soupeřky fóbii vzhledem ke dvěma posledním vzájemným duelům. Oba se odehrály letos.

Ve druhém kole Australian Open Vondroušová vyhrála přesvědčivě 6:1, 5:7, 6:1. A o dva měsíce později slavila i v americkém Indian Wells, kde vyhrála 7:5, 6:4.

"Jdu si pro svou pomstu. Letos jsem Markétu neporazila. Má ale strašně šikovné ruce, hraje výborně. Upřímně, budu se soustředit spíš sama na sebe. Netuším, jak bude hrát své druhé grandslamové finále. Obě budeme hladové a uvidíme, kdo si to zaslouží víc," řekla Džábirová.

Podle ní rozhodne zejména to, která z hráček lépe zvládne nevyhnutelné emoce a tlak.

"Právě proto se soustředím na sebe. Když už jsem porazila tolik grandslamových vítězek, chci, aby to za to stálo. Půjdu do toho naplno a doufám, že tentokrát to bude fungovat," dodala tuniská hráčka.

