Jsem v šoku, přiznala Vondroušová. Byla dole, během duelu ale zavolala manželovi

Amazing - úžasné. Přídavné jméno, které Markéta Vondroušová použila na tiskové konferenci po senzačním postupu do semifinále Wimbledonu nejčastěji. Česká tenistka popsala, co jí v poslední chvíli pomohlo překonat krizi a famózně otočit třetí set proti světové čtyřce Jessice Pegulaové z USA.

Markéta Vondroušová po postupu do semifinále Wimbledonu. | Foto: Reuters

"Je to úžasný pocit. Ve třetím setu jsem v jedné chvíli byla úplně dole. Měla jsem černé myšlenky. Teď jsem moc šťastná, že jsem to takhle vybojovala," zahájila Vondroušová tiskovou konferenci se zahraničními novináři v All England Clubu.

Čtyřiadvacetiletá Češka v prvním vzájemném duelu proti americké hvězdě ovládla první set 6:4, ve druhém ale Pegulaová našla recept na pestrou hru Vondroušové a jasně ji přehrála. I vstup do rozhodujícího dějství naznačoval přesvědčivý postup favoritky.

"Její bekhend mi vůbec neseděl, míče létaly hrozně nízko, na forhendu jsem se hodně trápila. Moje pomalejší míče vůbec nefungovaly. Hodně mě tlačila," přiznala česká hráčka.

Za stavu 1:3 ale přišel nečekaný stimul. Blížící se déšť zastavil zápas, na kurtu číslo 1 se zatahovala střecha. Pár desítek minut strávila Vondroušová v útrobách stadionu. O samotě.

"Trenéra jsem neviděla. Byla jsem sama a čekala. A zavolala jsem manželovi," prozradila finalistka French Open z roku 2019.

"Řekl mi jen, abych zkusila bojovat, že hraju skvělý zápas. Celá přestávka mi strašně pomohla," uvedla Vondroušová.

Od návratu na kurtu prohrála jedinou hru. Z 1:4 otočila na 6:4 a mohla se radovat z úspěchu, o kterém se jí na dříve neoblíbené trávě ani nesnilo. Jejím maximem bylo loňské druhé kolo, předtím třikrát vypadla hned v prvním.

"Zkusila jsem hrát tvrději. Řekla jsem si: uvidíme, co se stane. A znovu jsem se našla. Čelila jsem brejkbolům na 1:5, nebyla jsem v dobrém rozpoložení. Nevím jak, ale otočila jsem to. Nepřestala jsem věřit v sebe sama," popsala čtvrtfinálový obrat.

Když novináři zmínili slušnou sbírku jejích tetování a zeptali se, zda ji v blízké budoucnosti rozšíří o nějaký obrázek s tematikou Wimbledonu, odpověděla se smíchem: "Uvidíme."

"Vždy jsem to tady milovala. Ale nešlo mi to tady. Teď je to lepší," usmívala se.

"Tyhle dva týdny jsou neuvěřitelné. Říkala jsem si, že tady musím mít otevřenější mysl a prostě hrát svou hru. Teď se to děje a je to šílené. Tenhle zápas byl šílený. Jsem v šoku," dodala.

Po mečbolu, který proměnila na síti úspěšným volejem, se nejprve chytla za hlavu, následoval široký úsměv, který ale brzy vystřídaly slzy dojetí.

"Nemohla jsem tomu uvěřit. Hrály jsme úžasný zápas. Ona je skvělá hráčka. Prostě jsem nemohla udržet slzy," řekla Vondroušová.

Promluvila pak o výjimečnosti londýnského grandslamu. "Každý zná Wimbledon. Je to něco jiného. Lidé uvnitř tenisu znají grandslamy, ale Wimbledon znají všichni. Je to největší turnaj, strašně slavný," konstatovala.

První vzpomínku na Wimbledon má z roku 2011. Vondroušová tehdy v televizi sledovala první londýnský triumf Petry Kvitové. Už tehdy vnímala, že jde o "největší turnaj, který můžete vyhrát".

Ve čtvrtečním semifinále se Vondroušová utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, kterou porazila dvakrát z pěti klání. Půjde o postup do finále Wimbledonu.

Manžel Štěpán Šimek ale podle ní i na tento veledůležitý duel zůstane v Praze na telefonu. "Na semifinále sem nepřiletí. A uvidíme, co se stane dál. Ale musí pracovat a musí se starat o naši kočku. Musí zůstat doma," smála se česká tenistka.