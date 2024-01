Lehečka po skvělém obratu slaví první titul. Hraje neuvěřitelný tenis, smekl soupeř

Český tenista Jiří Lehečka získal den před startem grandslamového Australian Open první titul na okruhu ATP. Ve finále turnaje v Adelaide porazil po obratu nenasazeného Brita Jacka Drapera 4:6, 6:4, 6:3. Zápas trval dvě hodiny a devět minut.

Lehečka, který plnil roli nasazené sedmičky, vybojoval premiérový titul na druhý pokus. Vloni v srpnu podlehl ve finále v americkém Winston-Salemu Argentinci Sébastianu Báezovi.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi ukončil takřka čtyřleté čekání na českého vítěze turnaje ATP. Naposledy triumfoval na elitním okruhu Jiří Veselý v únoru 2020 v indickém Puné.

"Teď je pro mě těžké cokoliv říct. Je to můj první titul a je to pro mě hodně emotivní. Neuvěřitelné," řekl Lehečka v rozhovoru na kurtu.

"Chci také poděkovat svému kouči (Michalu Navrátilovi). Na tenhle moment jsme čekali dlouho a teď je to tady. Moc děkuji i své rodině a všem, kteří mi drží celou dobu palce. Pokud to půjde, určitě se sem do Adelaide příští rok zase vrátím," doplnil český tenista.

Lehečka zahrál ve finále proti Draperovi 34 vítězných míčů, o deset více než jeho soupeř. Pomohl si také osmi esy a nemuselo ho mrzet ani 17 nevynucených chyb.

Český tenista navázal na vítězné zápasy s Američanem Sebastianem Kordou nebo světovou osmnáctkou Chilanem Nicolásem Jarrym. V žebříčku ATP se příští týden posune na životní 23. místo.

"Jiří hraje neuvěřitelný tenis a stoupá žebříčkem. Gratuluji mu k zisku prvního titulu. Já se snažil o to samé, ale on byl dnes lepší a zasloužil si ho," uvedl Draper.

Dvaatřicátý hráč světa Lehečka vstoupil do utkání hůře. Proti o 30 příček níže postavenému Draperovi si nevypracoval v prvním setu jediný brejkbol. Sám sice ve třetí hře dva odvrátil, za stavu 3:3 ale Brit třetí možnost na prolomení servisu českého hráče využil. První sadu tak získal za 45 minut Draper.

Také ve druhém setu se oba hráči opírali o servis. Rozhodující moment přišel v závěru, kdy si Lehečka vypracoval za stavu 5:4 vedení 40:0 a druhý brejkbol, který byl zároveň i setbolem, zužitkoval.

Psychickou výhodu využil Lehečka i na začátku třetího setu, kdy soupeři sebral znovu podání a získal vedení 3:0. V pátém gamu za stavu 3:1 si český tenista poradil s obtížnou situací, kdy prohrával při servisu už 0:40. Pěti míčky za sebou ale podání uhájil a do konce zápasu už další šanci soupeři nedal. Utkání zakončil druhým využitým mečbolem a mohl na kurtu emotivně slavit.

Australian Open, jež startuje v Melbourne v neděli, rozehraje loňský čtvrtfinalista Lehečka utkáním se Španělem Bernabém Zapatou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 739.945 dolarů):

Dvouhra - finále:

Lehečka (7-ČR) - Draper (Brit.) 4:6, 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) - Bopanna, Ebden (2-Indie/Austr.) 7:5, 5:7, 11:9.