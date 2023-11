Je ostrá jako pila, nezná soucit. Slováci mají spasitelku, mluví o nové Kvitové

Slovenský tenis má naději, že mu z bídy posledních let pomůže výjimečný talent. Je jím šestnáctiletá Renáta Jamrichová, která minulý víkend slavně debutovala v dospělém národním týmu.

V noci nemohla spát, ráno ji ochromila nervozita a na kurt v Bratislavě pak nastupovala se slzami dojetí v očích. Přesto náročnou kariérní premiéru zvládla fenomenálním způsobem.

Renáta Jamrichová v šestnácti letech porazila argentinskou jedničku a semifinalistku Roland Garros Nadiu Podoroskou jasně 6:1, 6:4 a pomohla Slovensku k postupu do světové skupiny Billie Jean King Cupu.

"Před zápasem se mi do očí tlačily slzy, snažila jsem se to zamaskovat. Třásly se mi ruce, ale rychle to opadlo. Je to největší vítězství kariéry. Je to něco víc, protože jsem nehrála jen za sebe, ale za celou svou vlast. Jsem hrdá Slovenka," vypovídala mladičká teenagerka poté, co působivě přehrála soupeřku, která je na světovém žebříčku o víc než 500 míst nad ní.

Mimochodem, pohled na světové žebříčky není pro slovenské tenisové fanoušky příjemný.

V elitní stovce je pouze Anna Karolína Schmiedlová, dvě další hráčky - Viktorii Hrunčákovou a Rebeccu Šrámkovou - mají Slováci ve druhé stovce a potom dlouho nic.

Právě Jamrichová, momentálně 616. hráčka světa, by tristní stav měla v budoucnu změnit, nad jejím potenciálem patřit do světové špičky na Slovensku nepochybuje snad žádný tenisový odborník.

"Souhlasím s experty, že takový talent jakým je šestnáctiletá Renáta jsme neměli od dob Daniely Hantuchové a Dominiky Cibulkové. Má všechny předpoklady na to, aby šla v jejich stopách," citovala slovenská média generálního sekretáře tenisového svazu Igora Mošku.

Hantuchová ukončila kariéru v roce 2017, jejím maximem bylo páté místo a semifinále Australian Open. Cibulková sekla s tenisem v roce 2019, byla světovou čtyřkou a finalistkou z Melbourne.

Jamrichová je levačka a spíše než svoje slavné krajanky připomíná českou legendu.

"Renátku bych přirovnal k Petře Kvitové. Tím, že hraje levou rukou a má krásně uvolněný styl. Navíc, výborně se na kurtu pohybuje. Kariéru má rozběhnutou slušně, doufám, že přechod mezi dospělé zvládne bez problémů," uvedl prezident svazu Miloslav Mečíř v rozhovoru pro Nový Čas.

Její trenér Ján Matúš nedávno agresivní hru Jamrichové popisoval těmito slovy: "Na dvorci je ostrá jako pila. Hraje agresivně, nezná soucit. Nikdy nebude pasivní tenistkou, má ráda rychlá řešení. A stále víc a víc dokáže udělat pro úspěch."

Jamrichová podle vícero výpovědí disponuje silným motorem, je ambiciózní, dravá a pracovitá.

Letos zářila mezi juniorkami, vyhrála čtyřhru na Australian Open, na Wimbledonu i na US Open si zahrála semifinále dvouhry a je světovou trojkou v aktuálním juniorském žebříčku.