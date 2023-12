I Krejčíková už má novou spoluhráčku pro čtyřhru. Vytvoří další hvězdný pár

Tenistka Barbora Krejčíková se po skončení spolupráce s Kateřinou Siniakovou představí na lednovém Australian Open ve čtyřhře po boku Němky Laury Siegemundové.

Na prvním grandslamovém turnaji sezony bude nová dvojice plnit v Melbourne roli čtvrtého nasazeného týmu.

Organizátoři potvrdili složení párů ve zveřejněných přihláškách.

Osmadvacetiletá Krejčíková si zahraje s o sedm let starší Siegemundovou poprvé.

Na spolupráci s pátou deblistkou světa se domluvila poté, co nemohla pokračovat s dosavadní spoluhráčkou Siniakovou.

Olympijské šampionky z Tokia oznámily přerušení spolupráce v listopadu po porážce v semifinále Poháru Billie Jean Kingové s Kanadou.

Konec iniciovala Siniaková, která hledala nový impulz a navázala spolupráci s Australankou Storm Hunterovou. Nevyloučila ale, že se s Krejčíkovou dají v budoucnu opět dohromady.

Siegemundová nastupovala naposledy po boku Rusky Very Zvonarevové, s níž vyhrála před třemi lety grandslamové US Open a také letos se tam dostaly do finále.

V závěru sezony německo-ruský pár triumfoval na Turnaji mistryň v Cancúnu. Zvonarevová údajně ukončila po sezoně kariéru.

Krejčíková se Siniakovou jsou se sedmi grandslamovými tituly nejúspěšnějším domácím párem.

V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo.