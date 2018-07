Grandslamová nemoc postihla další Plíškovou. Musím ty porážky řešit, zajdu za ségrou, říká Kristýna

před 4 hodinami

Kristýna Plíšková se s tenisovým Wimbledonem rozloučila hned v prvním kole. Grandslamovou krizi by ráda nějak zlomila.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Třetí grandslam sezony a třetí porážka hned v prvním kole. Kristýna Plíšková se na turnajích velké čtyřky dlouhodobě trápí podobě jako dříve její dvojče Karolína. Na Wimbledonu ji v pondělí vyřadila ze hry rumunská kvalifikantka Alexandra Dulgheruová.

Z blýskajících se očí rodačky z Loun je jasné, že jí tahle třísetová porážka štve. "Ve třetím setu jsem měla šance, 40:15 na dva jedna. Tam se to zlomilo. Během zápasu jsem se snažila dostat do rytmu a do pohody. Nepodávala jsem moc dobře, ale ani povrch mi nepomohl. Tráva je suchá, možná trochu vyšší a pomalejší než jindy," krčila rameny šestadvacetiletá hráčka.

Jejím maximem tak nejen v Londýně ale na všech turnajích velké čtyřky zůstává třetí kolo. Podobnou nemocí z grandslamů dříve trpěla její dvojče Karolína, ale postupně i díky pomoci mentálního kouče Mariana Jelínka tento problém odstranila.

"Taky s tím bojuju. Hraju na nich podstatně hůř než jinde, špatně zvládám důležité stavy. Asi si zajdu pro radu za ségrou. Ne, že by se jí nějak megadařilo. Ale je vidět, že je klidnější. Musím to začít řešit," uvedla Kristýna.

V prvním kole navíc pro obě nastala paradoxní situace, obě totiž začínaly hrát úvodní zápasy programu a hrály tedy souběžně.

"Občas jsem hledala na tabuli průběžné skóre. Říkala jsem si, že se Karolína asi trápí, což mi pak sama potvrdila. Je to blbý, protože tady máme tátu, který nemůže být na dvou místech zároveň. Pořadatelé podle mě program nezvládli, tohle by dělat neměli," postěžovala si o dvě minuty starší sestra.

Otec dvojčat Plíškových se ale celkem úspěšně snažil přebíhat mezi oběma kurty, které od sebe nebyly daleko. "Všimla jsem si ho, jasně. Dokonce i na začátku třetího setu stál u našeho kurtu, takže porážka jde spíš za mnou. Nedá se nic dělat," dodala.

Nepomohl ani speciální fyzioterapeut, do Londýna totiž pozvala kamaráda jako součást svého týmu hokejistu Davida Pastrňáka a on u kurtu pečlivě fandil s červenou kšiltovkou na hlavě. "Jeho přítomnost zapůsobila brutálně. Je to super, zase ho někam vezmu," vtipkovala nejprve.

"Během zápasu jsem ho slyšela, hodně se snažil fandit, sportu rozumí, má dobré názory, ale nějak to nepomohlo," dodala už s vážnější tváří.

Mohli by se znovu potkat znovu na US Open. "Z Bostonu to má kousek. Může dorazit. nebo dorazím pak já."

I přes ne úplně šťastné výsledky nyní změnu v týmu neplánuje. "Dál budu trénovat s Františkem Čermákem, zůstane i kondiční kouč Ivan Machytka. Pro mě je důležité, že je fajn člověk, což je týmu podstatné. Práce na kondici se neprojeví během měsíce nebo dvou, zvlášť u mě. Myslím, že to nějaký půlrok vezme," uvedla Plíšková.