Fruhvirtová - Linetteová. Mladičká Češka bojuje o svůj první titul na okruhu WTA

Po velmi sympatickém vystoupení na US Open (postup do 2. kola) si česká tenistka dala zhruba desetidenní pauzu a vlétla do turnaje v Čennaí. Úvodní kolo sice nabídlo dramatickou třísetovou bitvu s Tchajwankou Liang, ale další dvě kola prošla Fruhvirtová bez ztráty setu. Nejdříve si poradila s Rebeccou Petersonovou, načež bez problémů přehrála také Varvaru Gračevovou. V semifinále na českou naději čekala Nadia Podoroská a v tomto případě bylo znovu zapotřebí tří setů. Po téměř tříhodinovém souboji si však Fruhvirtová zajistila účast v dnešním finále.