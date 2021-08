Finále Fed Cupu v Praze je o krok blíže. Vláda uvolnila z rezerv 65 milionů

Vláda v pondělí navýšila rozpočet předsednictví Česka v EU v druhé polovině příštího roku o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Materiál hovoří také o dodatečném navýšení personálních kapacit o zhruba třicet míst ve státní službě a na stálém zastoupení v Bruselu. Podle ministryně by předsednictví bez navýšení rozpočtu nebylo na takové úrovni, aby dostatečně reprezentovalo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil při přípravě rozpočtu předsednictví o jeho nepřekročitelnosti, protože nechce plýtvat. Na konci června po kritice ekonomů, investorů a dalších osobností, kteří pokládali původní částku 1,24 miliardy korun za nedostatečnou, uvedl, že celkový rozpočet ještě navýší požadavky jednotlivých ministerstev.

Zpráva o přípravách zmiňuje vysokou míru nejistot, a to jak z hlediska reálných cen plnění zakázek a výsledku partnerských řízení, tak nepředvídatelnosti co do formy budoucích jednání vzhledem k vývoji epidemie covidu-19 a politickému vývoji. Pro rok 2022 autoři zprávy požádali o navýšení rozpočtu na akce a komunikaci o 148,6 milionu korun. Zpráva také uvádí, že vysoce pravděpodobné budou další nepředvídatelné výdaje přímo v roce 2022.

Personální navýšení bude podle zprávy představovat náklady do zhruba 41,5 milionu korun. Podle původního návrhu mělo přitom Česko zaměstnat kvůli předsednictví 200 lidí, z toho 58 v Bruselu. O téměř deset milionů korun pak má být navýšen rozpočet úřadu vlády na zajištění akcí, při nichž bude gestorem.

Ekonomové a další osobnosti v druhé polovině června kritizovali rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu premiér a ministři věnují.