Federer vyřadil na Turnaji mistrů Djokoviče, jedničkou bude Nadal

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad San Marinem 6:0. "Lvíčata" dala v Chomutově v každém z poločasů tři góly, dvakrát se trefili Adam Hložek, Dominik Janošek a Ladislav Krejčí. Mladíci mají po čtyřech zápasech šestičlenné skupiny na kontě dvě výhry a dvě remízy a posunuli se o skóre do čela neúplné tabulky.

Po sérii čtyř domácích utkání se svěřenci trenéra Karla Krejčího v pondělí poprvé představí venku, od 18:00 nastoupí v Chorvatsku. Přímý postup na šampionát v Maďarsku a Slovinsku si zajistí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst bez zápasů s šestým týmem tabulky. Zbylých osm mužstev na druhých příčkách si zahraje baráž a úspěšná čtveřice zkompletuje 16 účastníků mistrovství.

Mladíci proti outsiderovi skupiny ze San Marina, který ještě v této kvalifikaci nedal gól, od úvodu jasně kralovali. Skóre otevřel v 11. minutě hlavičkou po rohu Hložek, ve 14. minutě poslal k tyči odražený míč Janošek a skóre první půle uzavřel na zadní tyči po centru Krejčí. V tu chvíli už bylo jasné, že "Lvíčata" bodově napraví říjnové domácí remízy s Řeckem a Skotskem.

Krejčí, který hrál netradičně na pozici stopera, v 67. minutě z podobné pozice přidal čtvrtý gól a poté se podruhé v utkání trefil i další sparťan Hložek. Osm minut před koncem pak po dalším odraženém balonu zamířil podruhé přesně k tyči také plzeňský Janošek.

Utkání skupiny 4 kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Chomutově:

ČR - San Marino 6:0 (3:0)

Branky: 11. a 69. Hložek, 14. a 82. Janošek, 38. a 66. L. Krejčí. Rozhodčí: Jónasson - Gudmundsson, Árnason (všichni Isl.). ŽK: Franciosi, Ceccaroli, Moretti, Conti (všichni San Marino).

Sestava ČR: Trmal - Holík (76. Souček), Chaluš, L. Krejčí, Sadílek - Janošek, Havelka (85. Granečný) - Bucha (76. Hlavatý), Šulc (64. Vaníček), Žitný (64. Kohút) - Hložek. Trenér: K. Krejčí.

Vilnius: Litva - Chorvatsko 1:3 (0:1).