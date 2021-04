Federer? Skvělý tenista, ale špatný chlap, pustil se do Švýcara otec Djokoviče

Znovu si to neodpustil a rýpl si do hlavního rivala svého syna. Srdjan Djokovič, otec současné tenisové světové jedničky Novaka, v srbské televizi prohlásil, že asi před 15 lety Roger Federer jeho syna napadl proto, že viděl v rodákovi z Bělehradu konkurenci.

Na kurtu se přetahují o rekordy, mimo něj řeší tenisovou politiku v rámci hráčské rady a k tomu čelí Federer s Djokovičem různým mediálním výpadům. O ten nejčerstvější se postaral otec druhého jmenovaného.

"V poslední době na nás zahraniční novináři nemají zrovna dobrý názor. Asi je obtěžujeme," rýpl si Srdjan Djokovič v pořadu Kec na Jedaneaest v srbské televizní stanici K1.

Mediální kritika jeho syna Novaka prý dosáhla vrcholu po vítězném tažení světové jedničky na gradslamu v Melbourne, kde Djokoviče spousta odborníků i fanoušků obviňovala z fingovaného zranění.

"Novináři ho tolik pomlouvají, šíří o něm tolik nechutností, až je to neuvěřitelné," dodal šedesátiletý Srb.

Někdejší lyžařský instruktor ale nezůstal jen u toho a opět si rýpl do Federera. Vytáhl 15 let starou historku, podle které Švýcar jeho syna napadl. "Tehdy bylo Novakovi asi 18 nebo 19 let a Federer na něj zaútočil. Cítil totiž, že přichází někdo, kdo je lepší než on," myslí si Djokovič senior.

Ač na švýcarskou legendu často střílí negativa, tenisové kvality Federera uznává. "Už tehdy jsem mu říkal: Jsi skvělý tenista, šampion, ten největší ve své době, ale jsi špatný chlap," prohlásil.

Federer, který je o šest let starší, sbírá podobné invektivy ze strany Djokovičovy rodiny pravidelně. Naposledy to bylo loni v létě.

"Je nejlepším hráčem všech dob, ale to nebude dlouho trvat. S Novakem si k sobě během let vytvořili respekt, ale teď mi přijde, že je Federer k Novakovi čím dál víc nepřátelský," tvrdil tehdy Djokovič senior.

"Proč myslíte, že pořád hraje, i když mu bude čtyřicet? Nadal a Novak už jsou těsně za ním a on se nedokáže smířit s tím, že budou lepší než on," dodal.

Brzy čtyřicetiletý švýcarský tenista má za sebou návrat na kurty po dvou operacích kolene. Mezitím Djokovič překonal jeho rekord v počtu týdnů na světovém trůn. Nyní se oba připravují na antukovou sezonu.