Fanoušek Kyrgiose i další silné sesterské duo. Českému tenisu se klube nová generace

Český tenis má za sebou povedenou sezonu, ve které se dařilo i těm nejmladším hráčům a hráčkám. Jsou mezi nimi světoví šampioni do 14 let i vítězové juniorského Davis Cupu. Podívejte se, které naděje by mohly na středečním galavečeru OKsystem Zlatý kanár dostat cenu pro Talent roku.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!