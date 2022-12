Drzý a bez nervů. Český supertalent míří vysoko, vzhlíží ke kontroverznímu vzoru

V lednu odletí do Austrálie, aby se premiérově představil na juniorském grandslamu. Odborníci předpovídají Maximu Mrvovi zářivou budoucnost, ve své první sezoně mezi juniory mladý odvážný Čech porážel výrazně starší a zkušenější soupeře.

Když patnáctiletý Maxim Mrva převzal v pondělí v Přerově na vyhlášení ankety OKsystem Zlatý Kanár 2022 cenu pro Talent roku a odpovídal na otázky moderátora Petra Vichnara, publikum se jeho upřímnosti a bezprostřednosti muselo smát.

Mezi brunetkami a blondýnkami se zdráhal vybrat, stejně jako mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.

"Ani jeden," reagoval Mrva a za svůj největší tenisový vzor jmenoval australského bouřliváka Nicka Kyrgiose, finalistu letošního Wimbledonu, od něhož si bere zdravou drzost, sebedůvěru a odvahu. V rámci své tenisové kariéry by to rád dotáhl do první světové desítky.

Prostějovský talent potvrdil, že jeho sebevědomí roste s úspěchy, kterých se mu okamžitě po příchodu do juniorské kategorie podařilo dosáhnout.

Po říjnovém titulu ve španělském Sanxenxu poskočil do elitní padesátky světa a je v ní jediným hráčem narozeným v roce 2007.

"Je to velice nadaný kluk. Obrovsky šikovný. V úderech jako takových nemá v podstatě slabinu. Tedy kromě servisu," popisuje Mrvu český daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, který hráče společně se svým synem Michalem vedl do letošního léta.

"Co dokáže v patnácti, je výjimečné. Zejména co se týče techniky, předvídavosti na kurtu, vidění situací. Malou rezervu má v servisu, ale to je tím, že ještě není tak vysoký," pokračuje zkušený kouč.

Mrva měří 177 centimetrů, ale ještě poroste. "Na returnu si věřím víc než na podání. Zatím," potvzuje tenista.

Už teď ale poutá pozornost tím, jak si vede v rozhodujících momentech jednotlivých zápasů. V těch, které z výborných hráčů dělají výjimečné.

"On ty situace miluje a to je nejdůležitější. Je plno hráčů, kteří hrají do stavu 5:5 výborně, ale koncovky nezvládají. On to zatím zvládá, hraje velice odvážně, to je jeho velká devíza do budoucna," říká Navrátil.

Charakterizuje ho zejména nesmírně kvalitní bekhend a také rychlost hry. Není divu, že je Mrvovým oblíbeným povrchem beton.

"Hraje strašně rychle. Vzal jsem ho na trénink s Jiřím Veselým a ten obrovský věkový rozdíl na rychlosti hry nebyl vůbec znát. Byl Jirkovi rovnocenným partnerem," žasne Navrátil.

Být velkým juniorským talentem je jedna věc, přenést a rozvinout dobré předpoklady až k dospělému tenisu ovšem věc druhá. I proto reprezentační kapitán nabádá k opatrnosti.

"Je důležité, aby se na něho nespěchalo. Tělo se vyvíjí, mohou přijít problémy s klouby a chrupavkami. Musí se na to jít pomalu, nehnat to nějakými velkými objemy. Je to příslib, na druhou stranu v tomto věku jsme měli talentů mraky. Teď je to fantastické, ale rozhodující roky teprve přijdou," upozorňuje Navrátil.

Mrva před rokem vyhrál prestižní francouzský turnaj Les Petits As, šampionát do čtrnácti let. Své jméno připsal ke slavným vítězům minulosti: Rafaelu Nadalovi, Michaelu Changovi, Juanu Carlosi Ferrerovi, Richardu Gasquetovi či Francesi Tiafoeovi.

Teď ho čeká premiéra na grandslamu. V lednu v australském Melbourne poprvé zkusí štěstí mezi juniorskou elitou.