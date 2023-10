Dominantní Samsonová. Mladičký talent z Říčan drtivě zahájil Turnaj mistryň

Patnáctiletá Laura Samsonová vstoupila výtečně do juniorského Turnaje mistryň, podniku pro nejlepší mladé tenistky světa. Mladá Češka v úvodním duelu základní skupiny v čínském Čcheng-tu zničila Japonku Enu Koikeovou poměrem 6:1 a 6:3.

Šestá nejlepší juniorka kombinovaného žebříčku federace ITF úvodní jasnou výhrou výrazně posílila šance na postup do semifinále. Juniorský Turnaj mistryň má stejné herní schéma jako ten dospělý: osm hráček je rozděleno do dvou skupin, ze kterých vždy dvě nejlepší postoupí do závěrečných bojů.

Hráčka pražské Sparty Samsonová ještě ve skupině vyzve další Japonku Sajaku Išiovou a nejlepší juniorku světa a šampionku Wimbledonu Američanku Clervie Ngounoeovou.

Samsonová je jedinou hráčkou Turnaje mistryň narozenou až v roce 2008. Na nedávném US Open hrála semifinále a předtím na Wimbledonu získala deblový titul po boku Aleny Kovačkové.

Tenistka z Říčan má na svůj věk nadstandardní servis, dokáže už vypálit podání s rychlostí kolem 170 kilometrů v hodině. Podle mnohých expertů je právě ona tím největším talentem své generace.

Mezi elitu do Číny původně postoupily dvě české tenistky, šestnáctiletá finalistka US Open Tereza Valentová se však na poslední chvíli omluvila kvůli nataženému břišnímu svalu.