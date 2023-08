Dominantní Šwiateková? Není jí vidět do tváře, je to špatná osobnost, míní Američan

Blíží se padesátce vyhraných zápasů za sezonu, prohrála jich jen sedm. Polská tenistka Iga Šwiateková oslavila o víkendu už čtvrtý titul sezony. Dominanci potvrdila i ve varšavském finále, kdy soupeřce povolila jediný gem. Přesto to podle bývalého amerického tenisty Jimmyho Ariase není dobrá světová jednička.

Hrála v rodném městě. Všichni od ní čekali vítězství. Není divu, že celý týden mluvila o tom, že od fanoušků cítila tlak.

"Hrát ve Varšavě není snadné a jsem ráda, že se nám podařilo mít všechno pod kontrolou a že to klaplo. Dala jsem do toho celé srdce," prohlásila po vítězství šampionka.

Na turnaji si počínala opravdu sebevědomě. Neztratila ani jeden set a jen jedinkrát musela bojovat v tiebreaku. Přesto podle někdejší americké tenisové hvězdy Jimmy Ariase není Šwiateková dost dobrou světovou jedničkou.

"Nemyslím si, že to je dostatečná osobnost pro světový tenisový trůn. Vždyť na kurtu pořád nosí kšiltovku naraženou tak hluboko, že jí ani pořádně nevidíte do očí nebo dokonce do obličeje. Jak se s ní pak můžete nějak ztotožnit," prohlásil někdejší pátý hráč světa.

Na sociální sítích za tento názor sklidil velkou kritiku nejen od fanoušků, ale například i od známého tenisového bouřliváka z Austrálie Nicka Kyrgiose.

"Další strašidelný blábol," napsal současný 35. hráč světa, který kvůli zranění kolene letos odehrál pouze jeden zápas. Sám už byl totiž od Ariase kritizovaný.

Šwiateková nechce o přehnané glorifikaci své osoby ani slyšet. V týdnu čelila otázkám, jestli vnímá, že se díky ní, Bělorusce Aryně Sabalenkové a Jeleně Rybakinové z Kazachstánu vyprofilovala na okruhu WTA "velká trojka" světového tenisu.

"Chápu, že média potřebují přitáhnout pozornost i na ženský tenis, ale pro mě je velká trojka Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič. Což jsou pánové, kteří na okruhu dominovali celá desetiletí. K tomu, abychom si mohly takhle říkat, ještě potřebujeme nějaké ty turnaje vyhrát," uvedla Polka.

Šwiateková navíc může brzy o post číslo jedna v žebříčku přijít. Na nadcházejícím US Open totiž bude za loňský titul obhajovat dva tisíce bodů. Náskok na druhou Sabalenkovou má přitom jen něco přes sedm stovek.