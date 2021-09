Djokovič psychicky selhal, míní Becker. Ukázal, že je taky člověk, hájí Srba Zverev

Měl to být večer, kdy Amerika v přímém přenosu uvidí zápis do tenisové historie. Nakonec ale Novak Djokovič na vyhraný 21. podnik velké čtyřky nedosáhl a ani nedokončil kalendářní grandslam. Podle bývalých hvězd světových kurtů Srb selhal ve finále US Open především psychicky, nedokázal prý ukočírovat emoce.

Mohl být třetím mužem v historii, který by vyhrál všechny čtyři největší akce sezony. Osamostatnil by se v historickém pořadí grandslamových vítězů. Místo toho utíral Djokovič na kurtu slzy.

Předčil ho lídr nové generace Rus Daniil Medveděv. Světové jedničce nepovolil ani set a vyhrál třikrát 6:4.

"Na Novaka toho bylo moc, nedokázal ukočírovat emoce a psychicky selhal. Chtěl být nejlepší z nejlepších v historii, jenže ve finále ho to poznamenalo," prohlásil bývalý Djokovičův kouč a jeden z expertů Eurosportu Boris Becker.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Bělehradu před finále sliboval fanouškům, že bude bojovat, jako by to byl jeho poslední zápas v životě. Když pak těsně před porážkou slyšel jejich neúnavnou podporu, rozplakal se na lavičce a slzy schovával do ručníku.

"Je vidět, že nakonec je to přeci jen člověk. Je to asi poprvé, co jsem ho přímo na kurtu během zápasu viděl brečet. Navzdory všem jeho úspěchům a vystoupením, kdy vypadal jako mašina, jako stroj ze železa, je to muž, který má srdce," zastal se svého vrstevníka německý tenista Mischa Zverev.

Roli klidnějšího a sebevědomějšího hráče v boji o stříbrnou trofej překvapivě plnil pětadvacetiletý Rus, který nemá ani zdaleka takovou zkušenost s bitvami o grandslam jako Djokovič.

"Daniil si pro to šel. Vůbec ho nezajímalo, kdo stojí na druhé straně, hrál senzačně od začátku do konce. Skvěle servíroval proti nejlépe returnujícímu tenistovi světa, vyhrál naprosto zaslouženě," okomentoval duel rakouský tenista a loňský vítěz US Open Dominic Thiem.

On a Medveděv jsou nyní jedinými tenisty s datem narození po roce 1989, kteří mají v životopise vyhraný grandslam. Jen pro srovnání, mezi ženami je grandslamových šampionek mladších 32 let hned hned čtrnáct.

To jen dokazuje, jak mužskému okruhu dominuje silná generace současných veteránů s Djokovičem Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.

"Ale Medveděv mi přijde jako tahoun nastupující generace. Vyhraje víc grandslamů. Ví, jak se připravit na velké zápasy. Zverev nebo Tsitsipas jsou oproti němu o krok pozadu," předpovídá Becker.

Nad novou generací se pozastavil i sám Djokovič. "Ti kluci jsou skvělí, mají co nabídnout na kurtu i mimo něj, tenis bude jednou v dobrých rukách. Já mám ale pořád motivaci vyhrát další velké tituly, pořád jsem tady," dodala světová jednička.