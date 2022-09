Djokovič první zápas od Wimbledonu vyhrál a pomohl Evropě k vedení na Laver Cupu

Novak Djokovič první zápas od vítězného Wimbledonu bez problémů zvládl a pomohl výběru Evropy na tenisovém Laver Cupu k vedení. Den po emotivním loučení dlouholetého rivala Rogera Federera s kariérou zvítězil nad Francesem Tiafoem 6:1, 6:3. Evropané po třetím z dnešních čtyř zápasů vedou 6:4, srbský tenista ještě dnes odehraje čtyřhru.

Bývalá světová jednička Djokovič od triumfu ve Wimbledonu nehrál, protože kvůli odmítavému postoji k očkování proti covidu-19 nemohl odjet na turnaje do USA, které vyvrcholily grandslamem v New Yorku. Dnes před zraky Federera i vyprodané londýnské O2 areny ztratil s Tiafoem pouhé čtyři gamy. Debla by měl Djokovič odehrát s Italem Matteem Berrettinim proti dvojici Jack Sock, Alex de Minaur.

Druhý soutěžní den zahájil Federerův náhradník Berrettini výhrou nad Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem a stav vzápětí vyrovnal po dalším třísetovém duelu Američan Taylor Fritz proti Britovi Cameronu Norriemu, který zastoupil Rafaela Nadala.

Laver Cup vyvrcholí v neděli. Evropští tenisté ovládli dosavadní všechny čtyři ročníky, přičemž první v roce 2017 hostila Praha.