"Něco takového jsem nezažil." Djokovič odmítl v Davis Cupu dopingovou zkoušku

Světová jednička Novak Djokovič se před čtvrtfinále Davisova poháru odmítl podrobit zkoušce na doping. Srbskému tenistovi se podle listu Marca nelíbilo, že antidopingoví komisaři přišli hodinu a půl před zápasem.

"Něco takového jsem ještě nezažil," řekl Djokovič, který si ve čtvrtfinále s Cameronem Norriem z Velké Británie poradil dvakrát 6:4 a zajistil týmu výhru 2:0. Dnes se Srbové v semifinále utkají s Itálií.

"Přišli za mnou hodinu a půl před zápasem, kdy už se připravuji na utkání a nemám čas myslet na to, abych odevzdal krev nebo moč. Tak jsem se s nimi pohádal, protože něco takového jsem během dvacetileté kariéry nezažil," dodal.

"Komisař si pak sedl do rohu a hodiny mě sledoval. Je to neuvěřitelné. Vždycky jsem se kontrol zastával, ale ne před zápasy. Nemám co skrývat, ale měly by být nějaké hranice," přidal Djokovič.

Vítěz rekordních 24 grandslamů se nakonec kontrole podrobil po zápase. Podle listu Marca jsou však předzápasové kontroly na akcích ITF běžné a kapitáni všech osmi účastníků závěrečného turnaje Davisova poháru o tom byli předem informováni.