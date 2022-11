Djokovič je po výhře nad Rubljovem pojedenácté v semifinále Turnaje mistrů

Vodákům nebude od příští sezony hrozit pokuta za to, jestliže se budou na vybraných tuzemských úsecích řek plavit pod mírným vlivem alkoholu. Změnu přinese novela o vnitrozemské plavbě, kterou podepsal prezident Miloš Zeman, informoval ve středu Hrad.

Novela počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Novela vstoupí v účinnost prvním dnem třetího měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což bude začátkem příštího roku.

Zrušení pokuty nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. Návrh podle jeho předkladatelů umožní dát si jedno nebo dvě piva lidem, kteří to s konzumací alkoholu nepřehánějí. Kritici novely si stěžovali na to, že zrušení nulové tolerance k alkoholu u vodáků může vést do budoucna k podobnému opatření i na suchozemských cestách.