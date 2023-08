Dívej, trénuje Vondroušová. Česká šampionka si v New Yorku zvyká na nebývalý zájem

Od první chvíle, kdy přijela do New Yorku, přitahuje pozornost. Česká tenistka Markéta Vondroušová se vrací na grandslamovou půdu coby wimbledonská vítězka. V areálu Flushing Meadows její tréninky sledují davy fanoušků, před dnešním startem US Open navíc stihla podepsat smlouvu s velkou oděvní značkou.

Kdo se bál, že pro sokolovskou tenistku přijde po vyhraném Wimbledonu na okruhu hluché období, ten se spletl. Češka při přechodu na beton vyhrála dalších pět zápasů a prohrála jen s hráčkami první desítky. Hvězdný prach z ní nespadl ani v New Yorku. Už v tréninku se dostala na velké dvorce areálu Flushing Meadows a kurty byly obsypané fanoušky. Však měla i slavné parťačky, například Švýcarku Belindu Bencicovou nebo svou soupeřku z wimbledonského finále Tunisanku Uns Džábirovou. 🥺



Wimbledon finalists @Ons_Jabeur & Marketa Vondrousova embrace after their Wednesday practice session in New York. pic.twitter.com/n38z2BxqeO — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 23, 2023 "To je velká změna, spousta lidí vás sleduje už při tréninku. Nemůžu říct, že by se mi to zrovna líbilo, ale je hezké vidět tolik lidí, kteří po vás chtějí fotku nebo podpis. Někde si říkám, jestli to není už moc, ale je to milé," nechala se slyšet Vondroušová. Média na předgrandslamové tiskové konferenci nejvíc zajímalo, jak se s wimbledonským titulem změnil čtyřiadvacetileté hráčce život. "Bezpochyby mám víc mediálních povinností," usmála se. "Spousta lidí o mně mluví, víc se ode mě očekává, ale to se snažím si nepřipouštět," dodala Vondroušová. Změnou je i to, že už není tenistkou bez smlouvy na oblečení. Na US Open už dostane outfit od velké oděvní značky. Podepsala totiž kontrakt se švédskou firmou J. Lindeberg. "Je to skvělá značka, pracují tam úžasní lidé. Nemůžu se dočkat, až si jejich oblečení vezmu na kurt," přiznala česká jednička. V New Yorku si odbyla i poslední úkol spojený s jejím londýnským triumfem. Nechala si udělat společné tetování pro sebe a trenéra Jana Hernycha. "Sázku jsme splnili tady. Nechali jsme si vytetovat datum wimbledonského finále," prozradila. Start posledního grandslamu sezony bude mít pozvolný. Na úvod vyzve v úterý korejskou tenistku Han Na-le, až 241. hráčku světa.

