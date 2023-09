Srbsko nastoupí do dnešního utkání ve skupině C tenisového Davis Cupu proti Česku bez světové jedničky Novaka Djokoviče. Oba týmy v minulých zápasech porazily shodně 3:0 Španělsko a Koreu a mají před vzájemným duelem ve Valencii jistý postup do listopadového čtvrtfinále.

V první dvouhře nastoupí Dušan Lajovič proti osmnáctiletému singlovému debutantovi Jakubu Menšíkovi, v druhé dvouhře nahradí Djokoviče v pozici jedničky Laslo Djere a utká se s Jiřím Lehečkou. Do čtyřhry jsou nahlášeni Nikola Čačič s Lajovičem a Lehečka s Adamem Pavláskem. Hvězdný Djokovič dorazil po nedělním triumfu na US Open do Valencie se zpožděním, vynechal duel proti Koreji, ale v pátek pečetil výhrou nad Alejandrem Davidovichem vítězství Srbska nad Španělskem.

