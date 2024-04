"Další týden a další Češka vítězí." Do tenisové špičky se derou nová jména teenagerek

Zdá se vám, že je v posledních týdnech víc slyšet o českém mužském tenisu než o tom ženském? To může být opět brzy jinak. Do špičky se totiž hrnou nová česká jména nadějných teenagerek a někteří experti už to začínají evidovat.

V první třístovce ženského žebříčku najdete hned 17 tenistek s českou vlaječkou. Silné zastoupení menší země ze střední Evropy nepřestává některé experty udivovat. "Další týden a další česká teenagerka vítězí," rýpl si na sociální síti X britský tenisový reportér Chris Goldsmith, když devatenáctiletá Dominika Šalková ve finále turnaje v Mariboru přehrála Australanku Talii Gibsonovou a vyhrála tak podnik s dotací 60 tisíc dolarů. Salkova 🇨🇿 wins the W75 Maribor singles title.



Another week, another Czech teenager winning pic.twitter.com/iHBIBXb50g — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) March 24, 2024 Šalková je česká kometa posledních týdnů. Po triumfu v Mariboru si o víkendu připsala ještě semifinále v Murské Sobotě. Celkem měla na kontě sérii osmi vyhraných duelů v řadě a katapultovalo ji to už na 169. místo v žebříčku. "Věděla jsem, že mi k top formě ještě chybí kousek a tady v Mariboru se to ukázalo. Jsem za to ráda. Bojuju o každé místo a tímto výsledkem bych si měla zajistit účast v kvalifikaci Roland Garros," citoval Tenisový svět českou tenistku. Ta je přitom vyhlášená ranařka. "Lidi mi říkají, že hodně střílím, že do toho někdy jdu až moc, ale mě to baví," směje se. To další česká naděje Nikola Bartůňková zase platí za hráčku s pestrou hrou po vzoru například Karolíny Muchové. Ostatně spolu tenisově vyrůstají na kurtech I.ČLTK. "Nesnáším porážky. Nikdy jsem třeba nepřemýšlela o tom, že bych tenis vzdala a přestala ho hrát. Být dobrá a stát se profesionální hráčkou, to byl vždycky můj sen a moc si to užívám," prohlásila v rozhovoru pro tenisovou značku Babolat. I o rok mladší Bartůňková si zahrála podnik v Murské Sobotě a dostala se do čtvrtfinále a šplhá na místa, která by jí měla zajistit grandslamovou kvalifikaci. Momentálně je na 231. místě. "Je to tak komplexní hráčka. Česká tenisová mládež je opravdu v dobré kondici," napsal na síti X tenisový účet WTAntho. A potvrzují to i data. Tenisová budoucnost pro české ženy vypadá skvěle. V první desítce hráček do 18 let, které už figurují na dospělém žebříčku, jsou hned dvě Češky. Vedle dnes čerstvě sedmnáctileté Brendy Fruhvirtové, která už nakoukla do první stovky, se dere vzhůru i její vrstevnice Tereza Valentová, která letos vyhrála už tři turnaje ITF.