Začátek sezony Kvitové se odkládá, z Brisbane se odhlásila kvůli viróze

Petra Kvitová se kvůli virovému onemocnění odhlásila z tenisového turnaje v Brisbane, který v roce 2011 vyhrála. Sedmadvacetiletou českou hráčku, která měla v prvním kole nastoupit proti Anett Kontaveitové z Estonska, nahradila v pavouku neúspěšná britská kvalifikantka Heather Watsonová. "Jsem opravdu zklamaná, že se musím z turnaje v Brisbane odhlásit," uvedla dvojnásobná wimbledonská vítězka na webu ženské tenisové asociace WTA. "Bohužel jsem během letu do Austrálie chytila nějaký virus a nedokázala jsem se včas dát zdravotně do pořádku," dodala Kvitová. Někdejší světová dvojka, které nyní v žebříčku patří 29. místo, by měla zahájit sezonu v příštím týdnu na turnaji v Sydney.

