Češky dávají Američankám na frak. Teď ale čeká Fruhvirtovou výzva jménem Stephensová

Tenhle tenisový víkend v Mexiku si budou sestry Fruhvirtovy pamatovat. Zatímco šestnáctiletá Linda vyhrála svůj nejcennější titul v Cancúnu, o dva roky mladší Brenda prolétla poprvé v životě kvalifikací do hlavní fáze turnaje WTA v Guadalajaře. A teď ji v prvním kole čeká velká výzva v podobě americké hvězdy Sloane Stephensové.

Na ženském tenisovém okruhu na tom žádná země není líp než Česká republika a USA. V první padesátce najdete po šesti hráčkách od každého z těchto dvou států.

Jenže co se mezi dospělými jeví jako remíza, je mezi juniorkami drtivá převaha českého tenisu. V první desítce hráček do 18 let jich hned pět má před jménem tuzemskou trikolóru. Američanky jsou v téhle společnosti jen tři a všechny brzy oslaví plnoletost.

Papírově by tedy měla budoucnost patřit českému ženskému tenisu a naznačil to i uplynulý víkend. Sestry Fruhvirtovy si podmanily Mexiko. Zatímco šestnáctiletá Linda získala nejcennější trofej na turnaji ITF, ta o dva roky mladší se senzačně probila kvalifikací do hlavní fáze turnaje v Guadalajaře.

"Nedovedu si představit, jaká mediální smršť by nastala, kdyby Fruhvirtovy byly Američanky. To konstantní sledování Coco Gauffové by proti tomu bylo nic. Jsou tak neuvěřitelně vyspělé na to, kolik jim je, a klidně by se mohly proplížit do špičky bez větší pozornosti," napsal na Twitter bookmaker John Gross z FTN Bets.

Zatímco v České republice už fanoušci o nové nadějné tenisové sesterské dvojici vědí, ve světě se jim o propagaci starají hlavně výsledky a občasná prohlášení Patricka Mouratogloua, trenéra Sereny Williamsové, v jehož akademii česká děvčata občas trénují.

"Brenda Fruhvirtová, první čtrnáctiletá dívka, která kdy vyhrála ve dvou týdnech stejný turnaj ITF. Zápis do historie!" uvedl oficiální účet akademie po jejím druhém triumfu v Tucumánu.

Rok začínala v druhé tisícovce, ale šňůra deseti vítězství v řadě ji katapultovala do první pětistovky, a ještě si vysloužila divokou kartu do kvalifikace podniku WTA v Mexiku. A využila ji dokonale, po skalpu Italky Sary Erraniové a Švýcarky Leonie Küngové si zajistila místo v hlavní soutěži.

Tam si s ní los pohrál. Z pěti možných soupeřek dostala tu suverénně nejtěžší, o 14 let starší Američanku Sloane Stephensovou. Vítězku US Open 2017 a bývalou světovou trojku.

"Stephensová odehrála letos pouze jeden zápas, ale není pochyb o tom, že by měla vyhrát. Nicméně nepřekvapilo by mě, kdyby jí Češka zatopila a bylo to vítězství až po třech setech," napsal Johny Connell z lastwordonsports.com.

Bitva mladší ze sester Fruhvirtových proti Stephensové je na programu mexického podniku v pondělí zhruba od 23 hodin a utkání živě vysílá stanice O2 TV Tenis.