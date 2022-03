Milované Mexiko Bouzkové svědčí. Letos má nejlepší formu ze všech Češek

Má znovu formu a opět za to může Mexiko. Na turnaji v Guadalajaře se Marie Bouzková rozehrála další finálovou účastí a momentálně má na kontě nejvíc letošních vítězství ze všech Češek v první stovce žebříčku. V Indian Wells se probila i kvalifikací a může doufat, že se v rankingu zase přiblíží místům, která jí dříve patřila.

Loňský rok se třiadvacetileté české tenistce moc nepovedl. Sice si zahrála o trofej v Melbourne, ale pak už to pomalu šlo jen k horšímu. Nakonec z toho byl účet 16 vyhraných zápasů a hned 21 porážek. Z někdejší první padesátky klesla až na konec první stovky žebříčku.

Jenže přišel únor 2022 a usměvavá blondýnka je zpátky na vítězné vlně. A může za to cesta do její oblíbené země, Mexika. Před dvěma lety tu v Monterrey dokráčela do prvního finále podniku WTA, o rok později si v Guadalajaře zahrála semifinále a teď byla na stejném místě opět ve hře o titul.

"Nevím, čím to je, ale vždycky se sem moc těším, fanoušci mě tu ohromně podporují. Mexiko pro mě bude vždycky speciální," rozplývala se Bouzková.

Sice třísetovou bitvu proti Američance Sloane Stephensové prohrála, ale předváděla skvělé výkony, ve kterých pokračovala i při následné čtvrtfinálové účasti v Monterrey a potvrdila je i v úspěšné kvalifikaci do hlavní fáze "pátého grandslamu" v Indian Wells.

"S touhle bitvou jsem spokojená, jsem v hlavní soutěži," pověsila si hned na sítě vysmáté selfie někdejší 46. hráčka světa, kterou v prvním kole "pátého grandslamu" čeká Číňanka Wang Čchiang, kterou porazila na konci února v Guadalajaře.

Rodačka z Prahy má letos na kontě už 12 vítězství, tím se nemůže pochlubit žádná z českých hráček v první stovce. Momentálně Bouzkové patří až 97. příčka, kdyby se ale měla hodnotit bodová konta jen podle roku 2022, byla by třiadvacátá.

Zatímco české sázkové kanceláře vidí šance na postup Bouzkové tak 50 na 50, ty zahraniční jí poměrně věří. V dalším případném kole už by ji čekal těžký kalibr v podobě světové devatenáctky, Američanky Jessicy Pegulaové.

Pod rozpáleným kalifornským sluncem bude vedle Bouzkové startovat dalších pět Češek. Letošní premiéra po uzdravení zlomené ruky čeká Karolínu Plíškovou, ve zdravé tělo budou doufat i levačky Petra Kvitová a Markéta Vondrušová.

Body pro posun v žebříčku budou nahánět i Tereza Martincová a Kateřina Siniaková. Světová dvojka Barbora Krejčíková se kvůli zranění lokte z turnaje odhlásila.