Češi už zase budí v Davis Cupu respekt. Blížíme se někdejší slávě, tuší Lehečka

Nová generace českého daviscupového týmu bobtná a roste na síle. Loni Češi překvapili tenisový svět čtvrtfinálovou účastí, letos jdou do hry jako favorité na postup z kvalifikace. Však se čeští mladíci před třineckou bitvou proti Izraeli skvěle rozehráli v Austrálii.

Australské tažení českých mladíků potvrdilo trend, o kterém se v tenisových kuloárech šuškalo už v minulé sezoně.

Období výsledkového sucha po odchodu dvou národních velikánů Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka je pryč. Je tady nová, čerstvá a hladová generace.

Jiří Lehečka získal u protinožců první titul ATP v kariéře, Tomáš Macháč na úvodním grandslamu sezony vyřadil nasazeného Američana Francese Tiafoea a dotáhl to do životního třetího kola.

Zazářil i úspěšný kvalifikant, osmnáctiletý Jakub Menšík, když pět setů trápil nasazenou devítku Huberta Hurkacze.

Všichni se teď sešli v národním týmu, aby ve Vendryni u Třince potvrdili roli papírových favoritů proti výběru Izraele.

"A to ještě Honza Kumstát byl ve finále juniorského grandslamového turnaje. Je moc fajn, že se nám to takhle všem povedlo. Český mužský tenis zase nabírá na obrátkách a po té výsledkové pauze, kterou měl, jsme opět schopni se přiblížit tomu, jak to bylo dřív," citoval slova Jiřího Lehečky Tenisový svět.

Po španělském úspěchu, kdy loni Češi došli nečekaně do čtvrtfinále týmové soutěže, si konečně mohou zahrát zase před domácími fanoušky. I když v hale, kam se vejde jen 1200 diváků.

"S tím se nedá nic dělat, i tak se moc těším. Když jsem se dozvěděl, že budeme hrát doma, byl jsem nadšený. Vždyť po pěti letech můžeme ukázat daviscupový tenis českým fanouškům. To je něco, co je pro nás hlavní motivací," dodal Lehečka.

Izrael je jasným outsiderem. Vždyť týmová jednička Jišaj Oliel trůní až v páté stovce singlového žebříčku.

"Češi jsou ohromně silný soupeř, naposledy nás před dvěma lety porazili 3:1. Mají dva kluky v první stovce a oba teď hrají skvěle. Bude těžké je přehrát a postoupit," chválil soupeře nehrající kapitán Izraele Jonathan Erlich.

Všichni v českém týmu si moc dobře uvědomují, že právě týmová soutěž často maže žebříčkové rozdíly a na kurtu může být nakonec všechno jinak.

"V této sestavě jsme proti nim hráli v Tel Avivu, kde to byl obrovský boj. Byli schopní se před vlastním publikem vyburcovat a předvádět neuvěřitelné výkony. Teď bude výhoda prostředí na naší straně. Budeme se snažit to vzít poctivě, dát do toho vše a vyhrát," slíbil fanouškům Lehečka.

Kvalifikační duel je na programu od 3. do 4. února. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy ho budou provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Z toho důvodu se utkání odehrají ve Sportovním areálu Vitality Slezsko ve Vendryni.