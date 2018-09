Bývalá deblová jednička Nestor končí v 46 letech s tenisem

před 1 hodinou

Bývalý první hráč světového žebříčku ve čtyřhře Kanaďan Daniel Nestor ukončil v 46 letech tenisovou kariéru. Poslední zápas odehrál v sobotu v daviscupové baráži proti Nizozemsku v Torontu, kde v páru s Vaskem Pospisilem podlehli dvojici Matwe Middelkoop a Jean-Julien Rojer. "Byl to pro mě jeden z nejdůležitějších zápasů v sezoně a samozřejmě jsem doufal, že to bude vypadat lépe," uvedl Nestor po porážce 6:3, 3:6, 4:6, 4:6. V rámci dnešního programu bude osminásobný grandslamový vítěz v mužské čtyřhře uveden do kanadské tenisové Síně slávy. Rodák z Bělehradu vyhrál během kariéry 91 turnajů v mužském deblu, což ho řadí na třetí místo historického pořadí za americké legendy Mika a Boba Bryanov

autor: ČTK | před 1 hodinou