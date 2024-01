Brenda vs. Coco, souboj zázraků. Česko-americký střet přitahuje pozornost

Hned na úvod sezony si v Aucklandu vybojovala právo zahrát si svůj dosud životní zápas. Šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová po svém prvním kariérním vítězství na okruhu WTA vyzve jednu z největších hvězd současného tenisu, šampionku US Open Coco Gauffovou.

Nad přesunem Brendy Fruhvirtové, jednoho z největších talentů světového ženského tenisu, z nižší kategorie ITF, kde v posledních letech naprosto drtivě dominovala a sbírala jeden titul za druhým, do první ligy, zvané WTA, létaly mnohé otazníky.

Loni si zahrála první kolo v Aucklandu, na Australian Open, v Miami, Madridu a na Roland Garros, pokaždé ale proti zkušenějším soupeřkám padla.

První výhry na elitním okruhu se dočkala až teď. V Aucklandu prošla snadno kvalifikací a set neztratila ani v prvním kole.

Získala cenný skalp Rusky Anny Blinkovové, 48. hráčky světového žebříčku.

Česká teenagerka tak najednou zdolala hned trojici milníků, které jiné mladé hráčky ztěžka završují dlouhá léta.

Uzmula premiérovou výhru na WTA, poprvé porazila hráčku první světové stovky a zároveň připsala rovnou první triumf nad tenistkou z top 50.

Na další souboj mladší z pražských sester nyní upíná tenisový svět nadstandardní pozornost.

Jeden tenisový zázrak totiž narazí na jiný, americký, který před lety vlétl do špičky už v patnácti letech.

Fruhvirtová změří síly s Gauffovou. Nasazenou jedničkou a obhájkyní loňského aucklandského titulu, který byl předzvěstí její dosud životní sezony, v níž dosáhla na svůj první grandslamový titul a vyskočila až na pozici světové trojky.

"Jakýkoli jiný výsledek než jednoznačné vítězství Gauffové by byl obrovským šokem," napsal v preview server Tennis Infinity.

Kurzy sázkových kanceláří hovoří podobně, až krutě jednoznačně. Na výhru Američanky se povětšinou pohybují v rozmezí 1,06-1,08.

"Je zcela jasné, že výhoda je zde na straně Gauffové, a to hlavně vzhledem k fyzické síle. Na kurtu je navíc velmi rychlá, což šestnáctileté dívce způsobí spoustu problémů, které během kariéry ještě nezažila," napsali v Tennis Infinity.

Fruhvirtová prý bude nucena hrát agresivně, aby vůbec dokázala nějak čelit rychlosti své slavné soupeřky.

"Je vysoce nepravděpodobné, že by to z dlouhodobého hlediska fungovalo. Fruhvirtové na to chybí zkušenosti a čím déle bude výměna trvat, tím to bude těžší," dodal web.

Gauffová v minulé sezoně pod vedením nového trenéra, slavného Brada Gilberta, výrazně zlepšila forhend. Ten dříve její soupeřky považovaly za slabinu a často útočily přes něj.

Loni v létě však přišla dramatická změna, díky které si tenistka z Atlanty naprosto podmanila americké betony. Včetně US Open.

"Od té doby, co změnila tým, hraje Coco úplně jinak. Neriskuje zbytečně, nesnaží se hrát vítězné míče, ale využívá rychlost svých úderů a naprosto zamezuje soupeřkám, aby proti ní měly čas něco tvořit. Miluju, co teď dělá," rozplýval se nad její proměnou Andy Roddick, bývalá světová jednička.

I letos by měla patřit Gauffová mezi největší kandidátky na velké tituly. Jasný průběh duelu proti mladičké Češce proto předpovídají i na portálu Sportskeeda.

"V prvním zápase sezony vyhrála 72 procent míčů po svém prvním servisu a 81 procent bodů po druhém podání soupeřky. To bude pro mladou Brendu naprosto smrtící," odhadl autor.

Fruhvirtová proti Blinkovové uspěla jen ve 40 procentech míčů následujících po jejím druhém podání.

V dosud životním utkání, které se v Aucklandu uskuteční ve čtvrtek zhruba v 1:30 středoevropského času, ale nebude mít co ztratit. Už teď je jasné, že se v žebříčku posune zase o něco blíž elitní stovce. Momentálně je v živém pořadí na 109. pozici.