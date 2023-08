Šestnáctiletá česká tenistka Brenda Fruhvirtová nepostoupila do hlavní soutěže letošního US Open v New Yorku. V úvodním kole kvalifikace podlehla Japonce Učijamaové 1:6 a 2:6.

Fruhvirtová měla v zádech dva antukové tituly a sérii deseti vítězství v řadě, ale přechod na americký beton nezvládla. Česká hráčka, která figuruje na 121. příčce pořadí WTA, podlehla za pouhých 75 minut Moyuce Učijamaové 1:6 a 2:6. Fruhvirtová přitom nastupovala do utkání jako favoritka, Japonka je o více než padesát míst v rankingu níže. Kvalifikace na tenisové US Open v New Yorku: Ženy - 1. kolo: Učijamaová (Jap.) - B. Fruhvirtová (21-ČR) 6:1, 6:2.

