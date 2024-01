"Znám ji, dotáhne to daleko." Fruhvirtová dostala "kanára", šampionka ji ale chválila

Česká tenistka Brenda Fruhvirtová podlehla ve 2. kole turnaje v novozélandském Aucklandu favorizované Američance Coco Gauffové 3:6, 0:6. V australském Brisbane dohráli Tomáš Macháč i Karolína Plíšková, uspěla jen Linda Nosková.

Šestnáctiletá Fruhvirtová si v Aucklandu připsala proti Anně Blinkovové první výhru na elitním okruhu WTA v kariéře, druhé vítězství ovšem v ostře sledovaném souboji proti obhájkyni titulu nepřidala.

Proti třetí hráčce světového žebříčku přitom začala výborně, jako první získala podání soupeřky a vedla 2:1, vzápětí však sama o servis přišla.

Gauffová srovnala na 2:2 a pak už byl zápas její jasnou záležitostí, 117. tenistce rankingu povolila jediný gem a ve druhém setu jí nadělila "kanára".

Přesto favoritka talentovanou Češku chválila. "Odehrála dobrý zápas," tvrdila Gauffová.

"Znám ji od deseti let, ve Francii jsme i s její sestrou trénovaly ve stejné akademii. Je skvělé ji vidět na tour a jsem si jistá, že to dotáhne daleko," předpověděla úřadující vítězka US Open.

To Karolína Plíšková bojovala v Brisbane proti grandslamové šampionce Jeleně Ostapenkové tři sety a přes dvě a čtvrt hodiny.

Nakonec však Češka třetí nasazené rivalce podlehla 2:6, 6:4, 3:6 a na dvě vítězství v řadě čeká od dubnového turnaje ve Stuttgartu.

Jednatřicetiletá Plíšková prohrála s vítězkou Roland Garros z roku 2017 potřetí za sebou, když s Ostapenkovou ztratila i oba loňské zápasy.

Lotyška si o postup do semifinále zahraje s další bývalou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska.

Do čtvrtfinále proklouzla Linda Nosková. Devatenáctiletá hráčka si poradila za dvě hodiny a dvě minuty v rovněž třísetovém klání s Julií Rieraovou z Argentiny.

Po jasné vítězství v prvním setu 6:1 nevyužila ve druhém dějství vedení 3:0 a sadu nakonec ztratila v tie-breaku, rozhodující set však ovládla 6:3, když proměnila pátý mečbol.

Její další soupeřkou bude Arina Rodionovová z Austrálie, nebo Mirra Andrejevová z Ruska.

V mužské části turnaje nedotáhl dobře rozehraný zápas k triumfu Tomáš Macháč. Domácímu Rinkymu Hijikatovi podlehl 7:5, 2:6, 6:7.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 267.082 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Gauffová (1-USA) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 6:0, Martičová (7-Chorv.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:2, Gračovová (8-Fr.) - Sunová (Švýc.) 6:3, 6:4.

Tenisový turnaj v Brisbane (tvrdý povrch):

Muži (dotace 739,945 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Hijikata (Austr.) - Macháč (ČR) 5:7, 6:2, 7:6 (7:4), Thompson (Austr.) - Humbert (4-Fr.) bez boje.

Ženy (dotace 1,736.763 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Nosková (ČR) - Rieraová (Arg.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, Ostapenková (3-Lot.) - Karolína Píšková (16-ČR) 6:2, 4:6, 6:3, Azarenková (8-Běl.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:2.