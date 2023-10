Krejčíková si zahraje semifinále v Číně, Siniaková postoupila v Hongkongu

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Čeng-čou do semifinále poté, co ji skrečovala Lesia Curenková. Kateřina Siniaková zdolala ve čtvrtfinále v Hongkongu Anastasii Pavljučenkovovou 7:6, 6:4. O postup do finále si zahraje s Martinou Trevisanovou.

Marie Bouzková naopak vypadla v Soulu ve čtvrtfinále, prohrála 5:7 a 6:7 s Číňankou Jüan Jüe. Semifinále si zahraje ani Linda Fruhvirtová, která v Hongkongu nestačila 6:7 a 2:6 na Leylah Fernandezovou z Kanady. Sedmadvacetiletá Siniaková zvládla proti vítězce zdejšího turnaje z roku 2017 lépe rozhodující koncovky setů. V úvodním ovládla tie-break hladce 7:1, ve druhém soupeřce sebrala v desátém gamu podání a na returnu proměnila druhý mečbol. S šestou nasazenou Trevisanovou se utká potřetí v kariéře, zatím mají obě hráčky vzájemnou bilanci vyrovnanou 1:1. Sedmá nasazená Barbora Krejčíková se o účast ve čtvrtém letošním finále utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou, která prošla mezi čtyři nejlepší bez boje poté, co Tunisanka Uns Džábirová odstoupila kvůli zranění kolena. Sedmadvacetiletá Krejčíková získala úvodní set za 43 minut. Curenková ho při svém podání uzavřela dvojchybou a místo na lavičku zamířila k síti. Po podání rukou Krejčíkové při rozhovoru popisovala, že ji limitovaly problémy se zády v oblasti beder. S turnajovou osmičkou Kasatkinovou se Krejčíková utká počtvrté v kariéře. V bilanci vzájemných zápasů vede 2:1. Naposledy ji v Dubaji zdolala ve třech setech a na turnaji si pak došla pro druhý letošní titul. Pětadvacetiletá Bouzková v první sadě smazala ztrátu 0:2 a 3:5 a odvrátila celkem osm setbolů, ale nakonec potřetí ztratila servis. Také ve druhé musela 29. hráčka pořadí WTA dotahovat, když pustila soupeřku do vedení 3:1. Přesto si Bouzková vynutila tie-break, do kterého opět nevstoupila dobře. Jüan Jüe se ujala vedení 5:3, ale Češka čtyřmi body za sebou skóre otočila. K setbolu se však nedostala a pětadvacetiletá Číňanka při druhém mečbolu zápas ukončila. Bouzková promarnila šanci zahrát si první semifinále v této sezoně. Naopak Jüan Jüe si o postup do finále zahraje s jinou tenistkou z druhé stovky žebříčku Američankou Eminou Bektasovou. Čtvrtfinále turnaje v Hongkongu mezi Lindou Fruhvirtovou a Leylah Fernandezovou přineslo dlouho vyrovnaný první set, o jehož osudu musel rozhodnout až tie-break. V něm Češka čtyřikrát neudržela podání a prohrála 2:7. Ve druhé sadě už měla navrch finalistka US Open z roku 2021 a postoupila do prvního semifinále od loňského března. V Hongkongu se ve čtvrtfinále ještě dnes představí Kateřina Siniaková, kterou čeká Anastasia Pavljučenkovová z Ruska. Vítězka poté v semifinále narazí na šestou nasazenou hráčku Martinu Trevisanovou z Itálie. Tenisový turnaj žen v Soulu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Jüan Jüe (Čína) - Bouzková (4-ČR) 7:5, 7:6 (9:7), Pegulaová (1-USA) - Liuová (USA) 4:6, 6:3, 6:0, Bektasová (USA) - Birrellová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2 Tenisový turnaj žen v Hongkongu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Fernandezová (Kan.) - L. Fruhvirtová (ČR) 7:6 (7:2), 6:2, Siniaková (ČR) - Pavljučenkovová (Rus.) 7:6 (7:1), 6:4, Trevisanová (6-It.) - Mertensová (3-Belg.) 6:4, 6:3, Blinkovová (5-Rus.) - Sorribesová (Šp.) 7:6 (7:3), 6:3.

