Bouzková v kvalifikaci US Open zaskočila ukrajinský talent, Martincová naopak končí

Do třetího kola kvalifikace tenisového US Open postoupila česká tenistka Marie Bouzková, když přehrála šestnáctiletý ukrajinský talent Martu Kosťukovou 6:1 a 7:5. S New Yorkem se naopak loučí Tereza Martincová, která nestačila na jinou Ukrajinku Anhelinu Kalininovou 3:6 a 1:6.

Kvalifikace tenisového grandslamového turnaje US Open v New Yorku: Ženy - 2. kolo: Bouzková (ČR) - Kosťuková (23-Ukr.) 6:1, 7:5, Kalininová (26-Ukr.) - Martincová (ČR) 6:3, 6:1. Infografika Kvitová začne proti Belgičance. Projděte si program a výsledky US Open

