Měl Djokoviče na lopatě, pak spílal rozhodčím. Zatáhli střechu a favorit vyhrál

Španělský tenista Roberto Bautista se po porážce v dobře rozehraném semifinále turnaje v New Yorku se Srbem Novakem Djokovičem zlobil na rozhodčí, kteří v závěru druhého setu nechali zatáhnout střechu nad kurtem Louise Armstronga kvůli hrozbě deště.

Dvanáctý hráč žebříčku ATP v té chvíli vedl nad světovou jedničkou 6:4 a 5:4, ale nakonec zápas prohrál 0:7 v tie-breaku třetího setu.

"Všichni vědí, že ještě mohli chvíli počkat, ne? Bylo to nešťastné rozhodnutí," řekl novinářům Bautista, který sahal po třetí výhře nad Djokovičem za sebou. "Není to poprvé, co mám jiný pohled než Lars Graff (supervizor ATP). Myslím, že to nebylo dobré, bylo to úplně špatně."

Dvaatřicetiletý Španěl si stěžoval, že ho pauza vyvedla z rytmu a navíc pak měl při prvním podání pod střechou problém s nadhozem míčku. "Se zatažením střechy se dalo ještě chvíli počkat, než skončí set. Šlo o pět minut," řekl Bautista.

Djokovič navzdory potížím s krkem protáhl svou letošní neporazitelnost na 22 zápasů. Ve finále generálky na US Open se dnes utká s Kanaďanem Milosem Raonicem.