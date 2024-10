"Talent, který je třeba rozvíjet." Česká teenagerka zazářila i na Turnaji mistryň

Už v létě ukázala na pražském turnaji, že v 16 letech patří k největším talentům, jaké současný český tenis má. Jenže právě tam se Laura Samson zranila a na dva měsíce zmizela z kurtů. Minulý týden ale zazářila na juniorském Turnaji mistryň a zajistila si další divokou kartu na podnik WTA.

Až do července to byla snová sezona. Zahrála si finále juniorského grandslamu v Paříži, stala se světovou jedničkou a v Praze se probojovala do semifinále turnaje WTA.

Jenže právě ve Stromovce ji píchlo v levém stehnu takovým způsobem, že bitvu o finále nakonec skrečovala a jela rovnou na magnetickou rezonanci.

Nakonec z toho byla dlouhá letní pauza a po zářijovém návratu na turnaje se ne a ne chytit vítězným zápasem.

Přesto jí předchozí výsledky stačily na to, aby dostala pozvánku na juniorský Turnaj mistryň do Číny. A tam už opět excelovala, prokousala se až do finále, kde nakonec prohrála dvakrát 4:6 s Australankou Emerson Jonesovou, aktuální dívčí světovou jedničkou.

I tak přišla odměna: pozvánka na turnaj WTA do mexické Meridy, kde bude nejvýše nasazenou světová devatenáctka a stříbrná medailistka z her v Paříži Chorvatka Donna Vekičová.

"Laura Samson patří mezi talenty, které je třeba rozvíjet. Snažíme se pro takové hráčky vytvářet příležitosti, aby sbíraly body a posouvaly se," nechal se slyšet ředitel turnaje Gustavo Santoscoy García.

Šestnáctiletá Češka tak má šanci se opět posunout v žebříčku. Senzační postup do semifinále v Praze ji katapultoval ze sedmé do čtvrté stovky rankingu WTA, nyní už pokukuje po příčkách kolem čísla 250, odkud by měla šanci se dostat do kvalifikace dospělých grandslamů.

"Praha mě hodně naučila, zahrála jsem si proti nejlepším, to mi pomůže. Doufám, že se teď budu dostávat na stále větší a větší turnaje," přeje si už od léta Samson.

V Mexiku se bude hrát o 250 bodů a hráčky si rozdělí celkem 267 tisíc dolarů na prize money.