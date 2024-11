Tady šlo o život. Nastražený drát málem uťal motocyklové hvězdě hlavu

Kdykoliv Tadeusz "Taddy" Blazusiak, mnohonásobný šampion v závodech endura, usedá na motorku, je připraven čelit nebezpečí. Ovšem tento týden se cestou na trénink stal obětí činu, který přesahuje veškeré hranice sportovního soupeření i lidské slušnosti. Někdo záměrně natáhl ocelový drát přes lesní stezku, po níž Blazusiak projížděl. Mohlo to skončit fatálně.

Polská hvězda popsala čin na svých sociálních sítích a její slova šokovala sportovní fanoušky po celém světě. "Někteří lidé jsou schopni záměrně ublížit ostatním jen proto, že nenávidí motocykly," napsal.

Při jízdě na stezce, která vede k jeho tréninkovému místu, narazil v zatáčce na drát. Měl ale štěstí, ocelová past se zachytila o jezdcovo pravé rameno a sklouzla mezi helmu a brýle. Pokud by se drát posunul níže k jeho krku, Blazusiak by tento příběh možná ani nemohl vyprávět.

I přes nepředstavitelné štěstí, že se těsně vyhnul fatálnímu zranění, si závodník odnesl hluboké šrámy. Vyžádaly si zákrok plastického chirurga, který se postaral o Polákův obličej a zajistil, aby obličejové svaly dobře fungovaly a jizva byla co nejméně patrná.

"Pořád ale nemohu přestat myslet na to, co by se stalo, kdyby se drát zachytil přímo o můj krk," uvedl v emotivním příspěvku.

Tato slova dokumentují nejen fyzickou bolest, ale i šok z nepochopitelné nenávisti. Zranění sice zahojí čas, ale vědomí, že někdo dokáže naplánovat tak zvrácený čin, zanechává jizvy hluboko na duši.

Závodění v terénu a motocyklový sport jako celek vždy přinášejí určité riziko, ale je to nebezpečí, které jezdec dobrovolně přijímá. Co je však zcela nepřijatelné, je záměrná past na nic netušícího člověka.

Blazusiak svým příběhem varoval ostatní a zároveň vyzval endurovou komunitu k soudržnosti: "Chci, aby o tom věděla celá off-roadová komunita," napsal s nadějí, že podobné činy budou včas odhaleny a odsouzeny.