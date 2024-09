Šwiateková zrušila ruskou soupeřku, s přehledem postoupil i Sinner

Tenisové jedničky Ital Jannik Sinner a Polka Iga Šwiateková postoupili na grandslamovém US Open do čtvrtfinále. Sinner zdolal na betonových dvorcích v New Yorku Američana a turnajovou čtrnáctku Tommyho Paula poměrem 7:6, 7:6, 6:1. Šwiateková porazila nasazenou šestnáctku Ljudmilu Samsonovovou z Ruska 6:4, 6:1.

Třiadvacetiletý Sinner zvládl duel proti Paulovi za dvě hodiny a 42 minut. Do čtvrtfinále US Open postoupil podruhé v kariéře a živí dál šanci na druhý grandslamový titul v kariéře. Zatím triumfoval letos na Australian Open. Sinnera nasměrovaly k postupu především vyhrané tie-breaky v úvodních dvou setech. V prvním uspěl 7:3, ve druhém 7:5. Během utkání nasbíral 29 vítězných míčů a 10 es. V boji o semifinále narazí na nasazenou pětku a vítěze turnaje z roku 2021 Daniila Medveděva z Ruska. Třiadvacetiletá Šwiateková se přiblížila možnému šestému grandslamovému titulu v kariéře a druhému na US Open. Turnaj v New Yorku vyhrála také před dvěma lety. Letos ve Flushing Meadows neztratila zatím ani set. Ve čtvrtfinále se utká s Američankou a nasazenou šestkou Jessicou Pegulaovou. "Na začátku turnaje nebylo snadné najít ideální rytmus. Teď mám ale pocit, že se s každým zápasem zlepšuji," řekla na kurtu Šwiateková, která odehrála jubilejní 100. grandslamové utkání. Varšavská rodačka nenabídla Samsonovové jediný brejkbol, sama její servis třikrát prolomila. První set rozhodla díky brejku v desáté hře, ve druhém získala brzy vedení 5:0 a využila na servisu po hodině a půl hry druhý mečbol. Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 4. kolo: Sinner (1-It.) - Paul (14-USA) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1, De Minaur (10-Austr.) - Thompson (Austr.) 6:0, 3:6, 6:3, 7:5. Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Samsonovová (16-Rus.) 6:4, 6:1.