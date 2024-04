Šwiateková naštvala Američany. Upřímně, my tři jsme nejlepší na světě, řekla

Velká trojka nebo velká čtyřka? Ženský tenis je na prahu vzrušující etapy, o post královny si to podle všeho budou v následujících měsících rozdávat Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková, Elena Rybakinová a Coco Gauffová. Právě mladou Američanku ale současná polská vládkyně do svého výčtu těch nejlepších nezařadila, což se za mořem setkalo s odezvou.

Na vždy skvěle obsazeném turnaji ve Stuttgartu našla Iga Šwiateková vůbec poprvé v kariéře a po dvou titulech v řadě přemožitelku.

V sobotním semifinále ji ve třech setech přehrála Kazaška Elena Rybakinová, podle počtu finálových účastí nejlepší tenistka této sezony.

Rybakinová se postupně stává noční můrou aktuální světové jedničky. Dokázala ji porazit počtvrté ze šesti vzájemných duelů, umi ji dostat do úzkých na antuce i na tvrdém povrchu.

"Byl to extrémně těžký zápas. Jako vždy proti Ize. Musela jsem bojovat o každý míč, bylo to strašně těsné. S Igou vždy posouváme jedna druhou," uvedla moskevská rodačka po vítězství 6:3, 4:6, 6:3.

Dvaadvacetiletá Polka jí na tiskové konferenci komplimenty vrátila.

Když dostala dotaz, co je na hře Rybakinové tak zvláštního, tak specificky záludného, co jí činí potíže, vyřkla spíše obecnou odpověď.

"Není to jedna konkrétní věc. Abych byla upřímná, nejspíš já, Aryna Sabalenková a ona, jsme ty nejlepší hráčky na světě. Měla nějaké zdravotní problémy, ale jakmile je zdravá, hraje výborně. To je celé," prohlásila čtyřnásobná grandslamová šampionka.

Právě toto vyjádření ale nakonec způsobilo v tenisovém světě poprask. Ve svém výčtu totiž opomněla Gauffovou, momentálně světovou trojku.

Kritiku za svá slova sklidila na sociálních sítích zejména od amerických fanoušků, tak hrdých na mimořádné úspěchy teprve dvacetileté superstar a šampionky loňského US Open.

Nicméně právě ona je letos zatím z vyvolené čtveřice nejméně přesvědčivá.

WTA rankings:



1️⃣ Iga Świątek

2️⃣ Aryna Sabalenka

3️⃣ Coco Gauff

4️⃣ Elena Rybakina pic.twitter.com/vK6mImiZxD — Tennis Majors (@Tennis_Majors) April 20, 2024

V žebříčku aktuální sezony, který se používá ke kvalifikaci na Turnaj mistryň, je dokonce až pátá za svou rozjetou a kariéru končící krajankou Danielle Collinsovou.

Mladá Američanka sice zahájila rok titulem v Aucklandu a na Australian Open vypadla až v semifinále s pozdější šampionkou Sabalenkovou, od té doby ale ve srovnání se Šwiatekovou a Rybakinovou paběrkuje.

Šokem bylo zejména vyřazení od Kateřiny Siniakové ve druhém kole podniku v Dauhá.

Od triumfu na Australian Open se nedaří ani světové dvojce Sabalenkové, na čtyřech turnajích vyhrála dohromady jen čtyři zápasy a ve Stuttgartu ji ve čtvrtfinále zdolala Češka Markéta Vondroušová.

Výsledky Rybakinové naopak budí respekt. Po překvapivém nezdaru v Melbourne nastoupila do pěti turnajů a na čtyřech z nich došla do finále.

V sezoně už má tři tituly, nikdo jich nemá víc. A šestadvacet vítězných duelů, což je mezi ženami rovněž maximem. Také je jedinou hráčkou na okruhu, která letos porazila světovou jedničku i dvojku.

"Jsem šťastná za všechno tyto statistiky. Nejvíce pyšná jsem ale kvůli tomu, že jsem schopná hrát dobře na všech površích. To je to nejdůležitější, to dělá rozdíly," uvedla po zisku titulu ve Stuttgartu wimbledonská šampionka z roku 2022.

Téma "velké trojky" v ženském tenise prozatím odmítla.

"Na to je brzy. Teprve čas ukáže," dodala Rybakinová.