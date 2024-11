Svět sportu zachvátila oslava à la Trump. Nic politického, dušuje se fotbalová hvězda

Vidět jste ji mohli na golfu, při basketbalu, v kleci pro MMA zápasy či na hřištích pro fotbal i jeho americkou verzi. Svět sportu zalil nový druh oslavy. Tanec, který připomíná pohyby, které proslavil při své kampani nově zvolený prezident USA Donald Trump.

Své boky tak po úspěšné akci rozpohyboval třeba fotbalista Christian Pulisic poté, co ve čtvrtfinále severoamerické Ligy národů proti Jamajce otevřel při výhře 4:2 skóre.

"Nebylo to nic politického," citoval pak hvězdu AC Milán web The Athletic.

"Viděl jsem, že to včera dělali všichni v NFL, viděl jsem, že to dělal Jon Jones, a přišlo nám to zábavné. Myslím, že je to fakt vtipný tanec," vysvětloval Pulisic.

Podobně se vyjádřil také hráč amerického fotbalu Brock Bowers. "Viděl jsem, že to dělají všichni. V noci jsem se díval na UFC a Jon Jones to převedl. Mám rád UFC, a když jsem to viděl, přišlo mi, že je to cool," prohlásil tight end týmu z Las Vegas.

Tanec v podání Trumpa i některých jeho napodobitelů:

The Trump dance has gone globally rival 😁🇺🇸pic.twitter.com/qsb7qME1NC — Melissa Tate (@TheRightMelissa) November 18, 2024

Jenže to, že "nejde o nic politického", bude třeba zmíněný Jon Jones těžko obhajovat.

Zápasníka MMA při jeho vítězném mači proti Stipemu Miocicovi podporoval o víkendu v newyorské hale Madison Square Garden přímo v hledišti sám Trump.

A nově zvolený prezident se s bojovníkem, který rovněž tanec přímo v oktagonu vystřihl, nadšeně zdravil a předal mu i pás šampiona.

Také Nick Bosa někoho těžko přesvědčí, že s Trumpem nemá vůbec nic společného. Jedna z největších hvězd amerického fotbalu ho totiž při kampani veřejně podporovala.

Před měsícem dostal obránce San Franciska od vedení NFL pokutu za to, že měl během pozápasového rozhovoru na hlavě čepici s Trumpovým sloganem Make America Great Again.

Za čerstvý taneček ale Bosovi další postih nehrozí. Sportovní rada nejlukrativnější soutěže světa totiž "nepovažuje současný trend za politický".

"Všichni kluci chtěli, abych to udělal. Ani jsem to neměl v plánu, ale připomněli mi to. A byla to legrace," prohlásil Bosa podle CNN.

Vlna módní oslavy už se ovšem přelila i do Evropy. Jak si všiml britský deník The Sun, Trumpův taneček vystřihl také Stephen Humphrys, útočník Barnsley, při utkání třetí anglické ligy proti fotbalistům Fulhamu.