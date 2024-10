Šumava je zrádná, shodly se hvězdy rallye. Nor u statku pokácel plot

Středoevropská rallye má za sebou českou část. Hvězdy světového šampionátu sobotní rychlostní zkoušky na Šumavě řádně prověřily. Ne všechny prošly.

Druhý den předposledního podniku světového šampionátu v automobilových soutěžích nabídl pilotům výzvu v podobě šesti "erzet" na Šumavě.

A nebyly by to správné šumavské rychlostní testy, aby se na nich nestřídal povrch jako na houpačce. Podkladem byl sice pořád asfalt, ale tu byl holý, tu se na něj snášela ranní mlha. A jakmile vozy zamířily do lesa, proměnila se trať v listy a jehličím pokrytou klouzačku.

"Klouzalo to víc než včera večer, auto bojovalo s přilnavostí. Strašně se to během erzety střídalo, bylo těžké najít sebedůvěru. Bojoval jsem s nedotáčivostí," hlásil po dvojici ranních RZ Thierry Neuville.

"Je neuvěřitelné, jak je moc je český asfalt kluzký. Úseky jsou plné nástrah. Ráno byla na trati spousta listí a ke konci první erzety stále více bláta," postěžoval si Polák Kajetan Kajetanowicz, který se Škodou Fabia bojuje v kategorii RC2 určené pro speciály Rally2.

Pro Belgičana je letošní Středoevropská rallye jedním z nejdůležitějších podniků kariéry, protože si v neděli může zajistit vytoužený titul mistra světa.

Pilot Hyundai pro to zatím dělá všechno, po dnešní etapě vede s náskokem 6,4 sekundy před Sébastienem Ogierem v Toyotě. Neuvilleův největší rival v boji o titul, týmový kolega Ott Tänak je třetí o dalších 1,4 sekundy.

Ne všichni jezdci Hyundai ale zažili skvělý den. Nor Andreas Mikkelsen se při prvním průjezdu zkoušky pojmenované Šumavské Hoštice klouzal po trati tak moc, že nakonec vyletěl mimo a poboural kus plotu u zemědělského statku.

Protože nabourané auto zůstalo stát napříč silnice, byl test zrušen.

"Prostě jsem sjel ze silnice. Podmínky na trati byly velmi záludné. Tahle levá zatáčka byla prostě trochu kluzčí, než jsem čekal. Trefil jsem plot, byl ale pořádný, takže došlo k příliš velkému poškození auta na to, abych mohl pokračovat," řekl Mikkelsen pro web DirtFish.

Závodní pole se ze Šumavy přesunulo do německého Karpfhamu, zbývající dvě etapy proběhnou na území Rakouska a Německa. Vítěz - a možná i nový mistr světa - bude známý v neděli odpoledne v Pasově.

Středoevropská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 1:04:40,0, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -6,4, 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -7,8, 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris) -15,1, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -38,6, 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris) -1:28,2, …11. Mareš, Bucha (ČR/Toyota Yaris) -4:39,2, 20. Cvrček, Těšínský (ČR/Škoda Fabia) -8:25,1, 24. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Ford Fiesta) -9:24,7, 28. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta) -10:11,9, 30. Nešetřil, Černoch (ČR/Škoda Fabia) -12:22,1.