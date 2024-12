Strašidelný návrat světového šampiona. Dostál minelou zavařil Anaheimu

Český hokejový brankář Lukáš Dostál 21 zákroky neodvrátil prohru Anaheimu 2:3 po samostatných nájezdech na ledě Montrealu. Chybou v rozehrávce naopak pomohl Canadiens k vyrovnávací brance na 2:2. Zápas rozhodl Patrik Laine, který dal gól, proměnil samostatný nájezd a na jednu branku přihrál.

Nov 13, 2024; Anaheim, California, USA; Anaheim Ducks goaltender Lukas Dostal (1) makes a save against the Vegas Golden Knights during the first period of a hockey game a | Foto: Reuters

Dostál za sebou nemá příliš vydařený duel. V Montrealu naskočil po dvou zápasech a inkasoval hned z druhé střely na branku. V přesilové hře Canadiens se nestihl přesunout za výbornou křižnou přihrávkou Nicka Suzukiho a Laine trefil poloodkrytou branku.

Anaheim zásluhou dvou branek Troye Terryho otočil, deset sekund po vedoucím zásahu ale přišlo Dostálovo zaváhání. Český gólman za brankou nedokázal zachytit nahozený puk, Slafkovský zpoza branky našel Kirbyho Dacha a ten ukončil své měsíc a půl dlouhé čekání na gól.

"Byla to asi jediná možnost, která mě z toho (čekání) mohla dostat. Slaf to udělal skvěle a já před sebou měl úplně prázdnou branku. Je to pro mě velké povzbuzení do dalších zápasů," řekl Dach, jenž zaznamenal bod po devíti zápasech.

Čtyřzápasové čekání na zápis do statistik ukončil také Slafkovský. "Jsem šťastný, že jsme se konečně prosadili. Každý gól nebo asistence nám zvedá sebevědomí, věřím tomu, že nás to do dalších zápasů nakopne," řekl slovenský útočník.

Dostál se ve zbytku zápasu snažil odčinit své zaváhání a předvedl několik výborných zákroků. Nakonec ale pomohl jen k bodu, protože v závěrečném rozstřelu nechytil ani jeden ze dvou pokusů domácích. Canadiens vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů, přesto zůstávají na chvostu tabulky Východní konference.

Filip Chytil po zranění naskočil v dresu New York Rangers do pátého zápasu, na rozdíl od nedělního duelu se Seattlem ale proti Chicagu bodovou bilanci nerozšířil.

Jeho tým podlehl Blackhawks 1:2 a potvrdil, že se mu na domácím ledě příliš nedaří. Rangers v 15 zápasech v Madison Square Garden nasbírali jen 15 bodů a mají pátou nejhorší domácí bilanci ve Východní konferenci.

Jedenáctigólovou přestřelku nabídl duel dvou celků z chvostu Východní konference. Detroit v něm porazil domácí Buffalo 6:5 v prodloužení a ukončil pětizápasové čekání na výhru.

Sabres prohráli posedmé za sebou a propadli se za Red Wings na 15. místo. Dvěma góly se blýskli domácí Jason Zucker a hostující Andrew Copp.

Výsledky NHL:

Buffalo - Detroit 5:6 po sam. nájezdech (3:2, 2:1, 0:2 - 0:0)

Branky: 16. a 30. Zucker, 2. Benson, 11. T. Thompson, 23. Aube-Kubel - 5. a 51. Copp, 5. DeBrincat, 22. Raymond, 56. Seider, rozhodující sam.nájezd Larkin. Střely na branku: 21:31. Diváci: 14.559. Hvězdy zápasu: 1. Zucker (Buffalo), 2: Seider, 3. Larkin (oba Detroit).

NY Rangers - Chicago 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 20. Cuylle - 9. Bertuzzi, 27. Hall. Střely na branku: 30:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Söderblom (oba Chicago), 3. Cuylle (NY Rangers).

Montreal - Anaheim 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 3. a rozhodující sam. nájezd Laine, 25. Dach - 11. a 25. Terry. Střely na branku: 21:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval 2 góly z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 90,5 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Montembeault (oba Montreal), 3. Terry (Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 28 17 2 9 106:91 36 2. Toronto 27 16 2 9 80:71 34 3. Boston 29 15 3 11 75:87 33 4. Tampa Bay 25 14 2 9 98:76 30 5. Ottawa 27 12 2 13 82:86 26 6. Buffalo 28 11 4 13 85:92 26 7. Detroit 28 11 4 13 73:88 26 8. Montreal 28 11 3 14 78:100 25

Metropolitní divize:

1. Washington 27 19 2 6 109:74 40 2. New Jersey 30 18 2 10 102:82 38 3. Carolina 27 17 1 9 101:81 35 4. NY Rangers 27 14 1 12 86:81 29 5. NY Islanders 29 11 7 11 77:87 29 6. Philadelphia 28 12 4 12 83:98 28 7. Pittsburgh 29 12 4 13 84:110 28 8. Columbus 27 12 3 12 93:96 27

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 29 20 0 9 103:75 40 2. Minnesota 27 18 4 5 86:65 40 3. Dallas 27 17 0 10 92:69 34 4. Colorado 29 16 0 13 95:103 32 5. Utah 27 12 4 11 79:79 28 6. St. Louis 28 13 2 13 73:87 28 7. Chicago 28 9 2 17 68:87 20 8. Nashville 28 7 6 15 61:88 20

Pacifická divize: