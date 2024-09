100 střeleckých pokusů a jízda do brankáře. Za mříží jsem v klidu, popisoval Kváča

Po ročním angažmá ve švédském Rögle se brankář Petr Kváča vrátil do Liberce a v prvním týdnu nové extraligové sezony vychytal Tygrům pět bodů.

Poslední dva z královéhradeckého ledu byly extrémně vydřené, neboť hosté čelili obrovské střelecké převaze soupeře. 44 ran na branku, 26 mimo branku a 30 zblokovaných. Konečný účet střeleckých pokusů Mountfieldu se zastavil až na málo vídané stovce, která značila, že Kváča a jeho obrana měli opravdu spoustu práce.

"Oproti Švédsku je to trošku odlišné, tam tolik střel nebývá. Česká liga je zase v něčem jiná, ale gólmani jsou v permanenci rádi. Opravdu to není klišé, soustředí se nám lépe, když na nás jde jedna střela za druhou. Od toho tam jsme, abychom klukům před námi pomohli. Dvou bodů si strašně vážím," přiznal Kváča po vybojovaném vítězství 4:3 v nájezdech.

Trvalé dominanci soupeře vzdoroval výborně, přes tři inkasované branky podal skvělý výkon. Domácím zlikvidoval řadu šancí už v první třetině a také jim vychytal několik samostatných úniků, které ho navíc mohly připravit na rozhodující disciplínu.

"Řekl bych, že jenom z takových dvaceti procent. Nájezdy jsou úplně jiná věc, hráč má čas, nikdo ho neatakuje a může si to rozmyslet. Prostě jsem si před nimi řekl: 'Hele, konec, máme ze zápasu bod, pojďme si pro druhý.' Nájezdy jsem šel úplně od nuly," vyprávěl Kváča.

Sám ale přiznal, že v minulosti měl s nájezdy problémy. "V klubu jsme to ale potrénovali. Teď jsem nad ničím nepřemýšlel, šel jsem tam s čistou hlavou. Dělal jsem to, co mám natrénované, automatické pohyby," líčil. Výsledek? Domácím střelcům nepustil z pěti pokusů ani jeden gól, a tak Tygrům stačila přesná klička Oscara Flynna z úvodní série.

Sedmadvacetiletý brankář si po roční odmlce připomněl, jak ostré bývají zápasy libereckých šelem proti Hradci Králové. Hráče většinou hodně bolí, ale o to víc je i baví.

"Říkal jsem si, že když odsud pár hráčů odešlo a pár přišlo, tak to třeba bude víc herní. Hradec je ale pořád stejný Hradec," pousmál se Kváča. "Je to dobře, protože extraligu máte strašně pestrou a každý tým hraje trošku jinak. Pošťuchování nebo hity k hokeji patří a já věřím, že to bavilo i lidi," doplnil.

Osobně si však žádné emoce nepřipouštěl. "Byl jsem úplně v klidu. Bral jsem to tak, že je to pro mě zkrátka výzva. Když do vás jezdí, udržuje vás to pořád v permanenci. Hodně lidí do mě nevidí, takže si můžou myslet, co chtějí, ale já si nasadím helmu a za tou mříží jsem v klidu," ujistil.

Bílí Tygři napravili předešlou porážku s Vítkovicemi a do nového týdne půjdou s pěti body na kontě. "Doma nám to moc nevyšlo, ale na druhou stranu to byl teprve druhý zápas a ukázal nám věci, na kterých ještě musíme pracovat. Výhra z Hradce je pro nás cenná. Každý bod se v tabulce počítá, potřebujeme je sbírat pravidelně, abychom si vybojovali co nejlepší místo pro play off," uzavřel Kváča.