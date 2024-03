Srážka meteorů, lákají v Kalifornii. Česká senzace jde na amerického spasitele

Ve Spojených státech už si tenisoví fanoušci pomalu chystají popcorn ke sledování pilotního dílu očekávané dlouhodobé rivality. Na pátém grandslamu v kalifornském Indian Wells se střetnou dva z největších talentů světového tenisu: domácí Ben Shelton a Čech Jakub Menšík.

Srážka meteorů. Tak v Americe nazývají blížící se bitvu dvou mladíků, shodně 193 vysokých tenisových obrů, kterým má patřit budoucnost.

Oficální web jednoho z nejprestižnějších turnajů série Masters 1000 utkání Shelton vs. Menšík zařadil do exkluzivnho seznamu duelů, které jsou pro tenisovou veřejnost "must-see", tedy nutné vidět.

Osmnáctiletý Menšík je nejmladším ze čtyř teenagerů v elitní světové stovce. Zatímco před dvanácti měsíci figuroval na 392. pozici, po úžasném úvodu do sezony už jeho jméno září vedle číslice 81.

"Jednadvacetiletý Ben Shelton přitom také ví, jaké to je vletět do špičky jako meteor," připomněl web Indian Wells Masters neméně impozantní vzestup leváka z Atlanty.

Shelton během dvou let vystoupal z 573. místa na současnou šestnáctou pozici.

Mladý Američan už v minulém roce prorazil do semifinále US Open, na stejném turnaji v New Yorku přitom Jakub Menšík hned na první účasti na grandslamu došel z kvalifikace až do třetího kola.

Spojuje je i dravost, drzost a sebevědomí bez hranic.

Oba v posledních měsících několikrát prohlásili, že jsou připraveni porážet nejlepší hráče světa. Oba to také několikrát dokázali přímo na kurtu.

Avšak zatímco Sheltonovo leckdy teatrální chování není pro každého a během loňského US Open naštvalo i Novaka Djokoviče, Menšík prozatím spíše nadchl fanoušky tím, jak z pozice naprostého nováčka vyjadřoval respekt slavným soupeřům, proti kterým nastoupil.

Zejména při své jízdě minulý měsíc v Dauhá, kde při první účasti na ATP Tour došel až do finále a milými slovy zahrnul zkušené superstars Andyho Murrayho a Gaela Monfilse poté, co je dokázal porazit.

V blockbusteru Shelton vs. Menšík se očekává střetnutí drtivých podání.

"Shelton má tuhle sezonu průměr deset es na zápas, Menšík dokonce jedenáct. Je pravděpodobné, že páteční bitva nabídne jeden nebo dva tie-breaky. Mimochodem, v nich mají oba rovněž působivou statistiku. Menšík jich letos vyhrál devět z dvanácti, Shelton sedm z deseti," nabídla zajímavost webová stránka BNP Paribas Open, jak zní oficiální název turnaje v Mohavské poušti.

Sázkové kanceláře považují za poměrně jasného favorita hráče považovaného za spasitele amerického mužského tenisu.

"Jsem přesvědčen, že se stane prvním americkým vítězem grandslamu od dob Andyho Roddicka," predikoval v lednu jeden z nejslavnějších trenérů světa Brad Gilbert s přípomínkou, že americký tenis čeká už téměř jednadvacet let.

Velkou budoucnost ale experti předvídají také Menšíkovi.

"Nastává doba Menšíkova," nebála se asociace ATP velkého prohlášení na svých sociálních sítích během turnaje v Dauhá.

Nechyběla ani srovnání se španělským fenoménem Carlosem Alcarazem. Menšík se totiž díky vítězství nad Andrejem Rubljovem stal nejmladším přemožitelem jednoho z pěti nejlepších hráčů rankingu od vítězství Alcaraze nad Tsitsipasem na US Open 2021.