Španělé je potupili srbskou trikolórou, teď Slovenky spěchají k nečekanému pokladu

V době, kdy české tenistky už užívají dovolenou po náročné sezoně, Slovensko žije překvapivou pohádku. V úterý si podceňovaný výběr Mateje Liptáka zahraje o finále Poháru Billie Jean Kingové. Neuvěřitelná jízda přitom začala velkou ostudou španělských pořadatelů.

Mezi poslední šestnáctkou výběrů, které usilují o stříbrnou mísu, byste ztěžka hledali větší outsiderky.

Vždyť Slovenky mají v žebříčku pouze jednu hráčku první stovky, v rankingu národů je najdete až na desátém místě.

Přesto už dvakrát zažily obrovskou euforii, když přehrály silný tým USA a pak i houževnaté Australanky.

Zcela nečekaně si tak zahrají o finále proti podobně rozjeté reprezentaci Velké Británie.

"Je to neskutečný pocit, jsem na děvčata velmi hrdý. Pro naši zem to hodně znamená, jsme malý stát a už jsme zdolali dva velké," zářil nadšením nehrající kapitán Matej Lipták.

"Potvrdilo se, že máme týmového ducha," liboval si.

Celý příběh jejich jízdy přitom začal velkou ostudou pořadatelů v Malaze.

Během čtvrteční bitvy proti Američankám se na světelné tabuli za lavičkou rozsvítila u Slovenska vlajka se špatnou trikolórou. Barvy sice Španělé trefili správné, ale poskládali je v pořadí, které využívá na státním symbolu Srbsko.

Obrázky ze zápasu se pak objevily na sociálních sítích a španělští organizátoři se dostali pod palbu kritiky.

Jejich štěstím bylo, že se Slovenky svými výkony postaraly o euforii, která přehlučela tento přešlap. Zvlášť, když si Rebecca Šramková poradila se světovou jedenáctkou Daniele Collinsovou.

Naprosto suverénní pak bylo jejich počínání proti dalším favoritkám z Austrálie, když Šramková i Viktória Hrunčáková neztratily ani set. První jmenovaná dokonce dovolila jen tři gemy Alje Tomljanovicové.

Slovensko tak dostalo rázem nálepku černých koní a kata grandslamových zemí.

"Holky za poslední roky dobře pochopily, že tahle soutěž není o žebříčku, ale o výkonech na kurtu," pochválil Lipták své hráčky.

A seriál bitev proti soupeřkám, které doma mají jeden z podniků velké čtyřky, pokračuje. Nyní je na řadě Velká Británie s bývalou šampionkou US Open v čele Emmou Raducanuovou.

"Pro nás je to vždycky ohromná výzva hrát právě proti těmto zemím. Nikdy nemáme co ztratit, a právě proto si to teď tak užíváme," dodala Hrunčáková.

Ve hře je ale i luxusní poklad v podobě prize money. Jako semifinalistky si už slovenské reprezentantky sáhnou minimálně na 960 tisíc dolarů, pro vítězky je přichystáno 2,4 milionu dolarů, tedy asi 57,5 milionu korun.