Souček, kultovní postava v epicentru vášní. Ukazuje směr, uvědomil si trenér

Mnohokrát už někteří fanoušci požadovali jeho konec v klubu, nebo přinejmenším umenšení role, kterou v týmu má. Jenže český fotbalista Tomáš Souček místo toho stále výrazněji posiluje svůj kultovní status. V dresu West Hamu United vždycky povstane a pokaždé pomůže, když nejvíc teče do bot.

Těžko ho zabít. Kdyby měl dostat béčkový "akčňák" z roku 1990 volné pokračování a místo Stevena Seagala by v něm hlavní roli ztvárnil Tomáš Souček, mohl by se snímek jmenovat třeba "Těžko ho posadit".

Český záložník to v Londýně nemá lehké. I když sám říká, že články o tom, že ho fanoušci nemají rádi, nemohou být vzdálenější pravdě, jde jen o pochopitelné a nutné vytěsnění nepříjemných faktů.

Ano, v sobotu poté, co svým 29. gólem v Premier League zajistil West Hamu důležitý bod v derby na půdě Brentfordu, příznivci Hammers vyvolávali jeho jméno.

Jindy ale možná ti samí volali po jeho konci. Nejednou.

Když v létě nastupoval do funkce španělský trenér Julen Lopetegui, který nahradil fanoušky ostře kritizovaného, avšak bezesporu úspěšného Davida Moyese, měla přijít fundamentální změna herního stylu.

Pragmatický fotbal založený na bojovnosti měla nahradit oku lahodící technická hra postavená na majoritním držení míče a vedle "ballerů" typu Lucase Paquety, Mohameda Kuduse a nově i Carlose Solera nemělo zbýt na Součka místo.

To se ale nestalo. Lopetegui se sice letitou českou oporu v některých zápasech pokusil vynechat, úspěch ani viditelný herní progres ovšem s tímto krokem nepřišel. Naopak.

Do středobodu problematiky "nového" West Hamu zařadil šachování se Součkem bývalý hráč Premier League a nynější expert Jamie Redknapp.

"Lopetegui pořád bojuje s tím, aby našel svůj nejlepší tým. Nejdřív Tomáše Součka staví, potom zase ne, nebo ho pošle na hřiště už o poločase. Musí najít identitu a rovnováhu. Jakmile ji najde, začne se West Ham formovat v silný tým," uvedl pro Sky Sports.

Lopetegui už rovnováhu postupně nachází a vynechávat ze sestavy Součka pro něj nyní pravděpodobně nebude připadat do úvahy.

"Tomáš dal gól a jako vždycky pracoval tvrdě pro tým. Myslím si, že přesně tohle ve velkých zápasech potřebujeme, protože tohle je Premier League. Jsem za něj šťastný, protože potřebujete takového hráče, který ostatním ukáže směr," pravil po Brentfordu a jasně tím naznačil konec svého vnitřního rozhodování o Čechově důležitosti.

Španěl už zná odpověď na argumenty Součkových odpůrců.

Pokud kapitán českého národního týmu nehrál a v záložní řadě ho nahradili zdánlivě technicky a kombinačně zdatnější hráči, lepší to nebylo. Čechova jinakost sice provokuje, týmu ale v mnohém pomáhá.

Zdá se, že to začínají chápat i ti nejtvrdohlavější, jak naznačuje letmý pohled na sociální sítě fanoušků West Hamu.

Největší díl příspěvků se dá shrnout do těchto bodů: Přestaňte se šikanou Součka, smiřte se s jeho nedostatky, protože za klub by klidně umřel, potřebujeme jeho odvahu, sílu a obětavost.

I příklad z reálného světa ostatně uvedl Roshane Thomas, novinář magazínu The Athletic. Popsal, jak fanoušci vášnivě rozebírali Součkův přínos ve vlaku při odjezdu ze stadionu Gtech Community Stadium.

"Proč dostává Souček pořád takovou sodu od fanoušků? Vždyť je to on, kdo nás pokaždé zvedne, když potřebujeme," citoval jednoho z mužů oblečených do barev Claret and Blue.