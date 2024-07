Výsledky her: Zlato pro čtrnáctiletou dívku, Nadal si vybojoval zápas s Djokovičem

Projděte si nedělní výsledky olympijských her v Paříži. Mimo jiné si v druhý den soutěží vybojovala ve skateboardingu zlato čtrnáctiletá Coco Jošizawaová z Japonska a Španěl Rafael Nadal vstoupil úspěšně do tenisového turnaje. Po vítězství v prvním kole dvouhry bude jeho příštím soupeřem Novak Djokovič.

Vítězka ve skateboardingu Coco Jošizawaová z Japonska při OH v Paříži | Foto: Reuters

Badminton:

Muži:

Dvouhra - skupina M: Loh Kean Yew (10-Sing.) - Louda (ČR) 2:0 (13, 10).

Čtyřhra - skupina B: Džomkoh, Kedren (Thaj.) - Král, Mendrek (ČR) 2:0 (10, 13), Kang Min-hjok, So Sung-če (Korea) - C. Popov, T. J. Popov (Fr.) 2:0 (17, 15).

1. Džomkoh, Kedren 2 2 0 4:0 2 2. Kang Min-hjok, So Sung-če 2 2 0 4:0 2 3. Král, Mendrek 2 0 2 0:4 0 4. C. Popov, J.T. Popov 2 0 2 0:4 0

Basketbal:

Muži:

Skupina C:

Jižní Súdán - Portoriko 90:79 (20:28, 48:54, 71:69), USA - Srbsko 110:84 (25:20, 58:49, 84:65).

1. USA 1 1 0 110:84 2 2. Jižní Súdán 1 1 0 90:79 2 3. Portoriko 1 0 1 79:90 1 4. Srbsko 1 0 1 84:110 1

Ženy:

Skupina A:

Španělsko - Čína 90:89 po prodl. (13:22, 33:37, 53:59, 76:76), Srbsko - Portoriko 58:55 (23:15, 43:26, 55:36).

1. Srbsko 1 1 0 58:55 2 2. Španělsko 1 1 0 90:89 2 3. Čína 1 0 1 89:90 1 4. Portoriko 1 0 1 55:58 1

Cyklistika - horská kola:

Cross country:

Ženy (30,8 km): 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:26:02, 2. Battenová (USA) -2:57, 3. Rissvedsová (Švéd.) -3:02, 4. Pieterseová (Niz.) -3:23, 5. Richardsová (Brit.) -3:27, 6. Stiggerová (Rak.) -4:13, …31. Holubová (ČR) -2 kola.

Fotbal:

Ženy:

Skupina A:

Nový Zéland - Kolumbie 0:2 (0:1)

Branky: 26. Rostrepová, 72. Santosová.

Francie - Kanada 1:2 (1:0)

Branky: 42. Katotová - 58. Flemingová, 90.+12 Gillesová.

1. Kolumbie 2 1 0 1 4:3 3 2. Francie 2 1 0 1 4:4 3 3. Kanada 2 2 0 0 4:2 0 4. Nový Zéland 2 0 0 2 1:4 0

Skupina B:

Austrálie - Zambie 6:5 (2:4)

Branky: 65. a 77. z pen. Catleyová, 7. Kennedyová, 34. Rasová, 58. vlastní Mweembaová, 90. Heymanová - 1., 32. a 45.+2 B. Bandaová, 21. a 56. Kundananjiová.

USA - Německo 4:1 (3:1)

Branky: 10. a 44. Smithová, 26. Swansonová, 89. Williamsová - 22. Gwinnová.

1. USA 2 2 0 0 7:1 6 2. Německo 2 1 0 1 4:4 3 3. Austrálie 2 1 0 1 6:8 3 4. Zambie 2 0 0 2 5:9 0

Skupina C:

Brazílie - Japonsko 1:2 (0:0)

Branky: 56. Jheniffer - 90.+1 Kumagaiová, 90.+6 Tanikawaová.

Španělsko - Nigérie 1:0 (0:0)

Branka: 85. Putellasová.

1. Španělsko 2 2 0 0 3:1 6 2. Japonsko 2 1 0 1 3:3 3 3. Brazílie 2 1 0 1 2:2 3 4. Nigérie 2 0 0 2 0:2 0

Poznámka: FIFA odečetla Kanadě šest bodů za natáčení tréninku soupeřek.

Házená:

Ženy:

Skupina A:

Slovinsko - Jižní Korea 30:23 (14:12), Švédsko - Německo 31:28 (19:12), Norsko - Dánsko 27:18 (14:8).

1. Švédsko 2 2 0 0 63:56 4 2. Norsko 2 1 0 1 55:50 2 3. Slovinsko 2 1 0 1 49:50 2 4. Dánsko 2 1 0 1 45:46 2 5. Jižní Korea 2 1 0 1 46:52 2 6. Německo 2 0 0 2 50:54 0

Skupina B:

Maďarsko - Brazílie 25:24 (12:15), Angola - Španělsko 26:21 (14:15), Francie - Nizozemsko 32:28 (17:14).

1. Francie 2 2 0 0 63:56 4 2. Brazílie 2 1 0 1 53:43 2 3. Angola 2 1 0 1 57:55 2 4. Nizozemsko 2 1 0 1 62:63 2 5. Maďarsko 2 1 0 1 53:55 2 6. Španělsko 2 0 0 2 39:55 0

Judo:

Muži:

Do 66 kg: 1. Abe (Jap.), 2. Lima (Braz.), 3. Kyrgyzbajev (Kaz.) a Vieru (Mold.), 5. Bunčič (Srb.) a Khyar (Fr.).

Ženy:

Do 52 kg: 1. Keldijorovová (Uzb.), 2. Krasniqiová (Kos.), 3. Pimentaová (Braz.) a Buchardová (Fr.), 5. Giuffridaová (It.) a Puppová (Maď.).

Lukostřelba:

Ženy - družstva:

Finále: Korea (Čon Hon-jong, Lim Si-hjon, Nam So-hjon) - Čína (An Čchi-süan, Li Ťia-man, Jang Siao-lej) 5:4,

o 3. místo: Mexiko (Ruizová, Valenciaová, Vázquezová) - Nizozemsko (Roeffenová, Schloesserová, Van der Winkelová) 6:2,

další pořadí: 5. Tchaj-wan, 6. Německo.

Plavání:

Muži, finále:

100 m prsa: 1. Martinenghi (It.) 59,03, 2. Peaty (Brit.) a Fink (USA) oba 59,05, 4. Imoudu 59,11, 5. Matzerath (oba Něm.) 59,30, 6. Kamminga (Niz.) 59,32.

400 m pol. záv.: 1. Marchand (Fr.) 4:02,95, 2. Macušita (Jap.) 4:08,62, 3. Foster (USA) 4:08,66, 4. Litchfield (Brit.) 4:08,85, 5. Razzetti (It.) 4:09,38, 6. Clareburt (N. Zél.) 4:10,44.

Ženy, finále:

100 m mot.: 1. Huskeová 55,59, 2. Walshová (obě USA) 55,63, 3. Čang Jü-fej (Čína) 56,21, 4. Köhlerová (Něm.) 56,42, 5. Mac Neilová (Kan.) 56,44, 6. McKeonová (Austr.) 56,93, …v semifinále 11. Seemanová (ČR) 57,64 (v rozplavbách 57,50 - český rekord).

Muži, semifinále:

100 m znak: 1. Sü Ťia-jü (Čína) 52,02, …12. Knedla (ČR) 53,44 - nepostoupil.

Ženy, semifinále:

200 m v. zp.: 1. Titmusová (Austr.) 1:54,64, …6. Seemanová 1:56,06 - postoupila.

100 m prsa: 1. Smithová (JAR) 1:05,00, …v rozplavbách 28. Horská (ČR) 1:08,96 - nepostoupila.

Plážový volejbal:

Muži:

Skupina E:

Perušič, Schweiner (5-ČR) - Schachter, Dearing (20-Kan.) 2:0 (17, 19), Evandro, Arthur (8-Braz.) - Hörl, Horst (17-Rak.) 2:0 (18, 19).

1. Perušič, Schweiner 1 1 0 2:0 42:36 2 2. Evandro, Arthur 1 1 0 2:0 42:37 2 3. Hörl, Horst 1 0 1 0:2 37:42 1 4. Schachter, Dearing 1 0 1 0:2 36:42 1

Ženy:

Skupina C:

Hughesová, Chengová (3-USA) - Hermannová, Štochlová (22-ČR) 2:0 (16, 11), Müllerová, Tillmannová (10-Něm.) - Vieiraová, Chamereauová (15-Fr.) 2:0 (14, 12).

1. Müllerová, Tillmannová 1 1 0 2:0 42:26 2 2. Hughesová, Chengová 1 1 0 2:0 42:27 2 3. Hermannová, Štochlová 1 0 1 0:2 27:42 1 4. Vieiraová, Chamereauová 1 0 1 0:2 26:42 1

Pozemní hokej:

Muži:

Skupina A:

Španělsko - Německo 2:0 (0:0), Nizozemsko - Francie 4:0 (2:0), JAR - Velká Británie 2:2 (1:0).

1. Nizozemsko 2 2 0 0 9:3 6 2. Velká Británie 2 1 1 0 6:2 4 3. Německo 2 1 0 1 8:4 3 4. Španělsko 2 1 0 1 2:4 3 5. JAR 2 0 1 1 5:7 1 6. Francie 2 0 0 2 2:12 0

Skupina B:

Belgie - Nový Zéland 2:1 (1:0).

1. Belgie 2 2 0 0 4:1 6 2. Indie 1 1 0 0 3:2 3 3. Austrálie 1 1 0 0 1:0 3 4. Argentina 1 0 0 1 0:1 0 5. Nový Zéland 2 0 0 2 3:5 0 6. Irsko 1 0 0 1 0:2 0

Ragby:

Ženy:

Skupina A:

Kanada - Fidži 17:14 (12:0), Nový Zéland - Čína 43:5 (22:0), Čína - Fidži 40:12 (19:7), Nový Zéland - Kanada 33:7 (19:7).

1. Nový Zéland 2 2 0 0 76:12 6 2. Čína 2 1 0 1 45:55 4 3. Kanada 2 1 0 1 24:47 4 4. Fidži 2 0 0 2 26:57 2

Skupina B:

Velká Británie - Irsko 21:12 (7:12), Austrálie - JAR 34:5 (24:0), Irsko - JAR 38:0 (7:0), Austrálie - Velká Británie 36:5 (19:5).

1. Austrálie 2 2 0 0 70:10 6 2. Velká Británie 2 1 0 1 26:48 4 3. Irsko 2 1 0 1 50:21 4 4. JAR 2 0 0 2 5:72 2

Skupina C:

USA - Japonsko 36:7 (22:7), Francie - Brazílie 26:0 (14:0), USA - Brazílie 24:5 (12:5), Francie - Japonsko 49:0 (28:0).

1. Francie 2 2 0 0 75:0 6 2. USA 2 2 0 0 60:12 6 3. Brazílie 2 0 0 2 5:50 2 4. Japonsko 2 0 0 2 7:85 2

Skateboarding:

Ženy - street: 1. Jošizawaová 272,75 b., 2. Akamaová (obě Jap.) 265,95, 3. Lealová (Braz.) 253,37, 4. Cchuej čchen-si (Čína) 241,56, 5. Pinsonová 222,34, 6. Heynová (obě USA) 163,23.

Sportovní střelba:

Muži:

Vzduchová pistole - finále: 1. Sie Jü (Čína) 240,9, 2. Maldini 240,0, 3. Monna (oba It.), 4. I Won-ho (Korea), 5. Reitz, 6. Walter (oba Něm.), …v kvalifikaci 23. Rampula (ČR).

Vzduchová puška - kvalifikace: 1. Šeng Li-chao (Čína) 631,7, …23. Přívratský 627,8, 38. Smetana (oba ČR) 625,5.

Ženy:

Vzduchová pistole - finále: 1. O Je-čin 243,2, 2. Kim Je-či (obě Korea) 241,3, 3. Bhakerová (Indie), 4. Thu Vinh Trinh (Vietnam), 5. Li Süe, 6. Ťiang Žan-sin (obě Čína).

Vzduchová puška - kvalifikace: 1. Pan Hjon-čin (Korea) 634,5, ....34. Blažíčková (ČR) 625,1.

Stolní tenis:

Ženy:

1. kolo: Matelová (ČR) - Yang Xiaoxin (10-Mon.) 4:2 (13, 2, -8, -6, 5, 7).

Šerm:

Muži, kord:

Finále: Kano (Jap.) - Borel (Fr.) 15:9,

o 3. místo: Sajíd (Eg.) - Andrásfi (Maď.) 8:7,

další pořadí: 5. Vismara (It.), 6. Kurbanov (Kaz.), …28. Rubeš, 29. Beran, 32. Jurka (všichni ČR).

Ženy, fleret:

Finále: Kieferová - Scruggsová (obě USA) 15:6,

o 3. místo: Harveyová (Kan.) - Volpiová 15:12,

další pořadí: 5. Errigová, 6. Favarettová (všechny It.).

Tenis:

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - Čang Č'-čen (Čína) 6:2, 4:6, 6:2, Menšík (ČR) - Ševčenko (Kaz.) 6:3, 6:4, Zverev (3-Něm.) - Munar (Šp.) 6:2, 6:2, Ruud (6-Nor.) - Daniel (Jap.) 7:5, 6:1, S. Tsitsipas (8-Řec.) - Bergs (Belg.) 7:6 (8:6), 1:6, 6:1, Paul (9-USA) - Darderi (It.) 6:3, 6:4, Humbert (10-Fr.) - Marozsán (Maď.) 6:3, 6:2, Musetti (11-It.) - Monfils (Fr.) 6:1, 6:4, Báez (12-Arg.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:3, Auger-Aliassime (13-Kan.) - Giron (USA) 6:1, 6:4, Safiullin (AIN) - Tabilo (15-Chile) 6:4, 6:4, Popyrin (Austr.) - Jarry (16-Chile) 6:3, 7:6 (7:5), Nadal (Šp.) - Fucsovics (Maď.) 6:1, 4:6, 6:4, Etcheverry (Arg.) - Seyboth Wild (Braz.) 7:6 (9:7), 6:2, Hassan (Lib.) - Eubanks (USA) 6:4, 6:2, Moutet (Fr.) - Nagal (Ind.) 6:2, 2:6, 7:5, Draper (Brit.) - Nišikori (Jap.) 6:1, 6:4, Evans (Brit.) - Echardžuí (Tun.) 6:2, 4:6, 6:2, Ofner (Rak.) - Haase (Niz.) 7:5, 6:2, Navone (Arg.) - Borges (Portug.) 6:2, 6:2, Struff (Něm.) - Cabral (Portug.) 6:2, 6:2, Vavassori (It.) - Martínez (Šp.) 6:4, 4:6, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Kotov (AIN) 6:1, 6:1, Griekspoor (Niz.) - P. Tsitsipas (Řec.) 6:2, 6:3, F. Cerúndolo (Arg.) - Barrios (Chile) 6:2, 6:1, Arnaldi (It.) - Fils (Fr.) 6:4, 7:6 (9:7), Marterer (Něm.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, Koepfer (Něm.) - Raonic (Kan.) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (9-ČR) - Sorribesová (Šp.) 4:6, 6:0, 7:6 (7:2), Fernandezová (16-Kan.) - Muchová (ČR) 6:1, 4:6, 6:2, Wang Si-jü (Čína) - Nosková (ČR) 6:3, 6:3, Burelová (Fr.) - Siniaková (ČR) 7:6 (7:3), 6:4, Gauffová (2-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:0, Čeng Čchin-wen (6-Čína) - Erraniová (It.) 6:0, 6:0, Pegulaová (5-USA) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 6:4, Sakkariová (7-Řec.) - Koviničová (Č. Hora) 6:0, 6:1, Collinsová (8-USA) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 2:0 skreč, Osoriová (Kol.) - Ostapenková (10-Lot.) 6:4, 6:3, Navarrová (11-USA) - Grabherová (Rak.) 6:2, 6:0, Kosťuková (12-Ukr.) - Sunová (N. Zél.) 6:4, 6:3, Vekičová (13-Chorv.) - Bronzettiová (It.) 6:2, 7:5, Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Gračovová (Fr.) 6:4, 4:6, 6:0, Šnajderová (15-AIN) - Cocciarettová (It.) 6:2, 7:5, Svitolinová (Ukr.) - Učidžimaová (Jap.) 6:2, 6:1, Jüan Jüe (Čína) - Alexandrovová (AIN) 7:5, 6:7 (0:7), 6:2, Carleová (Arg.) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:0, Wang Sin-jü (Čína) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Tausonová (Dán.) 6:2, 6:3, Schmiedlová (SR) - Boulterová (Brit.) 6:4, 6:2, Parryová (Fr.) - Podoroská (Arg.) 7:6 (8:6), 7:5, Linetteová (Pol.) - M. Andrejevová (AIN) 6:3, 6:4, Rusová (Niz.) - Gadecká (Austr.) 6:4, 6:1, Bucsaová (Šp.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3, Tomovová (Bulh.) - Frechová (Pol.) 6:4, 7:6 (7:4), Jastremská (Ukr.) - Pigossiová (Braz.) 3:6, 7:5, 6:0, Wozniacká (Dán.) - Šarífová (Eg.) 2:6, 7:5, 6:1.

Vodní pólo:

Muži:

Skupina A:

Itálie - USA 12:8 (4:2, 1:1, 4:1, 3:4), Chorvatsko - Černá Hora 11:8 (3:1, 2:4, 3:1, 3:2), Řecko - Rumunsko 14:7 (4:2, 9:5, 11:6).

1. Řecko 1 1 0 0 14:7 2 2. Itálie 1 1 0 0 12:8 2 3. Chorvatsko 1 1 0 0 11:8 2 4. Černá Hora 1 0 0 1 8:11 0 5. USA 1 0 0 1 8:12 0 6. Rumunsko 1 0 0 1 7:14 0

Skupina B:

Španělsko - Austrálie 9:5 (2:1, 3:2, 3:1, 1:1), Srbsko - Japonsko 16:15 (4:4, 3:4, 5:3, 4:4), Francie - Maďarsko 12:13 (1:5, 5:9, 7:10).

1. Španělsko 1 1 0 0 9:5 2 2. Srbsko 1 1 0 0 16:15 2 3. Maďarsko 1 1 0 0 13:12 2 4. Japonsko 1 0 0 1 15:16 0 5. Francie 1 0 0 1 12:13 0 6. Austrálie 1 0 0 1 5:9 0

Vodní slalom:

Ženy:

K1: 1. Foxová (Austr.) 96,08 (0 tr. sekund), 2. Zwoliňská (Pol.) -1,45 (0), 3. Woodsová (Brit.) -2,86 (0), 4. Satilaová (Braz.) -4,61 (0), 5. Hornová (It.) -5,35 (0), 6. Prigentová (Fr.) -5,59 (2), …v semifinále 21. A. Galušková (ČR).

Volejbal:

Muži:

Skupina A:

Francie - Srbsko 3:2 (-23, 17, 17, -21, 6), Slovinsko - Kanada 3:1 (21, 20, -20, 21).

1. Slovinsko 1 1 0 3:1 3 2. Francie 1 1 0 3:2 2 3. Srbsko 1 0 1 2:3 1 4. Kanada 1 0 1 1:3 0

Medailová bilance zemí po 26 z 329 soutěží: