Senzační comeback Bucie. Šafářová se vrátí na kurty, bude hrát s Mattekovou-Sandsovou

Lucie Šafářová ohlásila krátkodobý návrat do profesionálního tenisu. Pět let po ukončení kariéry a následné mateřské přestávce obnoví někdejší úspěšnou spolupráci s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž vyhrála pět grandslamových titulů. Sedmatřicetiletá Šafářová to řekla v rozhovoru pro televizní stanici CANAL+ Sport, kde působí jako expertka.

"Chci, aby se náš Team Bucie vrátil na scénu, abychom si užily nějakou legraci a aby mě mé děti viděly v akci při zápasech," uvedla sedmatřicetiletá Šafářová. Bývalá světová pětka ve dvouhře a deblová jednička se vrátila na kurty už vloni. V říjnu startovala na turnaji ITF v Remeši, kde ve dvouhře porazila domácí Yaroslavu Bartashevichovou 3:6, 6:3, 6:1. ITF ale později Šafářové oznámila, že nesplnila kompletní podmínky pro návrat do profesionálního tenisu, a česká hráčka musela odstoupit. Rodačka z Brna je nyní přihlášená do antidopingového programu, ve kterém musí podle pravidel strávit alespoň šest měsíců. Lhůta finalistce Roland Garros z roku 2015 skončí 6. června. Poté bude moci nastoupit k oficiálnímu duelu. "Do toho jsme si volaly s Beth. Říkala, že má před sebou poslední sezonu. Že nemá stabilní partnerku, protože jí jedna hráčka dohodu zrušila. Napadlo nás, že bychom si mohly spolu střihnout pár akcí. Bethanii se kvůli těžkému zranění kolena z Wimbledonu nechce moc na trávu, ale kdybychom v Londýně dostaly šanci nastoupit, nějak by to zvládla," řekla Šafářová. Právě titul z All England Clubu Šafářové a Mattekové-Sandsové jako jediný z grandslamů chybí. V letech 2015 a 2017 triumfovaly na Australian Open a Roland Garros, před osmi lety vyhrály i US Open. "Já ale nemám potřebný ranking, takže bychom musely dostat volnou kartu, což je složité. Uvidíme, jak se to vyvine. No a v srpnu bychom rády zkusily nějakou Ameriku," podotkla Šafářová, která má s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem dceru Leontýnu a syna Olivera. Šafářová s Mattekovou-Sandsovou mají jistou účast na turnaji Livesport Prague Open, který se uskuteční od 21. do 26. července. "Neváhali jsme ani vteřinu, když se na nás Lucka obrátila s prosbou o divokou kartu. Úsměvné je, že se na našem turnaji s českými fanoušky loučila. Teď se těším na krásné uvítání, které jí společně přichystáme," uvedl ředitel turnaje a pořádajícího klubu Sparta Praha Miroslav Malý. Na start před vlastními fanoušky se těší i Šafářová. "Team Bucie se v Praze nikdy nepředstavil českým divákům. Bylo by hezké, kdyby se to v létě povedlo poprvé a zřejmě naposledy," řekla a dodala, že by si ráda zahrála také se svými neteřemi.