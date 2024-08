Senzace, osmnáctiletý Menšík na US Open smetl favorita. Macháč vyřadil Fogniniho

Tenisté Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Karolína Muchová postoupili na US Open do 2. kola. Osmnáctiletý Menšík vyřadil turnajovou devatenáctku Félixe Augera-Aliassimea z Kanady 6:2, 6:4, 6:2, olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře Macháč zdolal Itala Fabia Fogniniho 7:5, 6:1, 6:3. Muchová, která obhajuje na betonových dvorcích v New Yorku loňské semifinále, porazila domácí Američanku Katie Volynetsovou.

V akci jsou dnes ještě Linda Nosková, která narazí na Juliu Putincevovou z Kazachstánu, Brenda Fruhvirtová se utká s Američankou Varvarou Lepchenkovou. Karolínu Plíškovou čeká utkání s Egypťankou Majar Šarífovou a Marie Bouzková bude bojovat s Němkou Evou Lysovou. Menšík, který v neděli oslaví 19. narozeniny, prošel přes úvodní fázi US Open podruhé za sebou. Vloni se probojoval do 3. kola. Semifinalistu turnaje z roku 2021 Augera-Aliassimea porazil za dvě hodiny a čtyři minuty, sebral mu šestkrát servis, sám o něj přišel jen jednou. Udělal jen 15 nevynucených chyb, Kanaďan jich měl 35. Prostějovský rodák narazí v dalším kole na Australana Tristana Schoolkatea. O jediný servis v utkání přišel Menšík hned v úvodním gamu, poté ale soupeře třikrát brejkl a ujal se vedení. Ve druhém setu rozhodl český tenista díky brejku v 10. gamu. Ve třetí sadě utekl brzy do vedení 3:0 a duel dotáhl k postupu. "Je to určitě obrovský úspěch. Tyhle zápasy a výhry v nich mě posouvají dál. Jsem nesmírně rád, že mám příležitost hrát proti těmto tenistům. Minulý rok jsem od nich dostával na prdel. Neříkám, že nemůžu dostat i teď, ale věřím si na ně víc. Je vidět, že jsem na kurtu uvolněnější a působím sebejistěji. Výhru nad Félixem na mém nejoblíbenějším grandslamu určitě řadím v téhle sezoně velice vysoko, protože hráčů z dvacítky jsem ještě moc neporazil," řekl novinářům Menšík. Macháč je v žebříčku o 32 míst výš než sedmatřicetiletý Fognini a pozici favorita potvrdil. Zaváhal jen v úvodním setu, kdy nechal zkušeného Itala zlikvidovat ztrátu tří her, nakonec ale zvítězil 7:5. Pak už měl zápas pod kontrolou. Proměnil šest ze sedmi brejkbolů, Fogninimu jich naopak šest ze sedmi odvrátil. Do 2. kola US Open se dostal poprvé a může v něm narazit na Sebastiana Kordu. "Přemýšlel jsem nad tím úplně stejně, že tady to bylo jediné, kde se mi nepodařilo prolomit vítězství v hlavním kole. Jsem rád, jak jsem to zvládl, protože se mi poslední dobou tak nedařilo. Dnes jsem ale vyhrál 3:0 na sety, což je vždy parádní, než vyhrát v pěti setech. Ušetří to síly, takže dnes úplně parádní výkon," podotkl Macháč. Muchová nasázela 30 winnerů Muchová, která po loňském semifinálovém výpadku s pozdější šampionkou Coco Gauffovou nehrála takřka deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí, postoupila do 2. kola posledního grandslamu sezony popáté v kariéře. Sedmapadesátou hráčku světa Volynetsovou přehrála v počtu vítězných míčů 30:6. Nemuselo ji mrzet ani 35 nevynucených chyb. Související "Na to nemá právo." Muchová na US Open způsobila poprask nevídanou záležitostí Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho získala první set díky brejku ve čtvrté hře. Za stavu 4:1 se také blýskla povedeným úderem v běhu za zády. Volynetsová si před začátkem druhého setu vzala pauzu na ošetření a nechala si obvázat levé stehno. Muchová sice ztratila vedení 3:1 a přišla třikrát o servis, soupeřku ale vždy ihned "brejkla" zpět a ve 12. gamu zakončila utkání druhým využitým mečbolem. V dalším kole se utká s turnajovou desítkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska, nebo Japonkou Naomi Ósakaovou. Dvaadvacetiletá Volynetsová vypadla na grandslamu potřetí za sebou s českou hráčkou. Ve Wimbledonu prohrála ve 2. kole s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou, na Roland Garros nestačila ve stejné fázi na Markétu Vondroušovou. Šwiateková odvracela setboly Rusky Nejvýše nasazená polská tenistka Iga Šwiateková postoupila na US Open do druhého kola. Předloňská vítězka newyorského grandslamu vyřadila ve svém úvodním utkání Rusku Kamillu Rachimovovou po setech 6:4 a 7:6. Se 104. hráčkou žebříčku se však soužila bezmála dvě hodiny a v druhé sadě musela odvrátit tři setboly. Favorizovaná Šwiateková měla skvělý start, soupeřka se vzpamatovala až za stavu 0:4 a dokázala světové jedničce alespoň sebrat podání. Mnohem dramatičtější druhou sadu pak bojovná Rachimovová dotáhla až do tie-breaku a v něm vedla 6:3, ani jednu šanci na ukončení setu ale nevyužila a polská tenistka pěti body v řadě stav otočila. Šwiateková má na kontě pět grandslamových titulů, všechny zbývající získala v Paříži. Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.) 6:2, 6:4, 6:2, Macháč (ČR) - Fognini (It.) 7:5, 6:1, 6:3, Hurkacz (7-Pol.) - Skatov (Kaz.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Goffin (Belg.) - Tabilo (22-Chile) 7:6 (9:7), 6:1, 7:5, Navone (Arg.) - Altmaier (Něm.) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1, Thompson (Austr.) - Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 6:2, Kokkinakis (Austr.) - S. Tsitsipas (11-Řec.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5, Draper (25-Brit.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:0, 4:0 skreč, Schoolkate (Austr.) - Daniel (Jap.) 4:6, 4:6, 6:4, 7:6 (8:6), 6:4, Michelsen - Spizzirri (oba USA) 6:1, 7:5, 6:3, Virtanen (Fin.) - Halys (Fr.) 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, Mannarino (Fr.) - Čorič (Chorv.) 7:5, 6:2, 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Muchová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:3, 7:5, Pavljučenkovová (25-Rus.) - Prestonová (Austr.) 6:2, 6:0, Ponchetová (Fr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:4, 6:1, Kruegerová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 0:6, 6:1, 7:5, Erraniová (It.) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 6:0, 6:4, Šwiateková (1-Pol.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6), Dolehideová (USA) - Collinsová (11-USA) 1:6, 7:5, 6:4, Boulterová (31-Brit.) - Sasnovičová (Běl.) 5:7, 6:2, 6:1, Ósakaová (Jap.) - Ostapenková (10-Lot.) 6:3, 6:2, M. Andrejevová (21-Rus.) - Osoriová (Kol.) 6:2, 7:6 (7:4), Zarazuaová (Mex.) - Garciaová (28-Fr.) 6:1, 6:4, Šibaharaová (Jap.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (10:6), Cocciarettová (It.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:0, Wozniacká (Dán.) - Hibinová (Jap.) 6:0, 6:1.