Rodina mladé Češky prošla kvůli dopingu martyriem. Hloupé pravidlo, zní ze Štvanice

Nikola Bartůňková v sobotu vstoupila na štvanické kurty a přesně na den po sedmi měsících od chvíle, kdy se jí po pozitivním dopingovém nálezu zhroutil svět, mohla znovu oficiálně trénovat. Rodina osmnáctileté tenistky si prošla martyriem, dlouho se marně snažila vypátrat, jak se zakázaný trimetazidin dostal do jejího těla.

Prezident I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda přiznává, že cítil obrovskou úlevu, když mohl v sobotu dorazit na kurt a přivítat mladou naději zpět na půdě štvanického klubu.

Sedm měsíců v nejistotě a strachu právě skončilo.

"Ta úleva je obrovská. Pomalu jsme přestávali věřit, protože to trvalo hrozně dlouho a pořád se nedařilo najít zdroj kontaminace. Nejvíce ze všech se ulevilo rodině, prožili si sedm měsíců úplného martyria," popisuje Šavrda.

"Věděli, že se ničeho vědomě nedopustili, složitě zjišťovali, kudy se to do těla mohlo dostat. Stálo je to obrovské množství peněz, úsilí i času. Objížděli dokonce instituce v zahraničí kvůli analýzám," dodává.

Nakonec se ale podařilo odvrátit scénář, který by měl pro jeden z velkých talentů českého tenisu devastující následky.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) po dlouhém vyšetřování přijala vysvětlení, že se látka dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy obsahujícího ostropestřec mariánský. A uznala, že Bartůňková neporušila pravidla úmyslně, ani z nedbalosti.

Loňské finalistce juniorského Wimbledonu vyměřila šestiměsíční distanc, který si hráčka mezitím odpykala.

"I my v klubu jsme to přijali s obrovskou úlevou, protože je to jedna z našich hráček, která má šanci reprezentovat na nejvyšší úrovni. V sobotu tady Nikola byla poprvé trénovat, tak jsem za ní šel na kurt a vítal jsem ji zpátky. Doufám, že se rychle dostane do formy a také do duševní pohody," vysvětluje Šavrda.

Bartůňková čelila náročné kombinaci stresu a bezmoci.

"Asi si nikdo neumíme plně představit, jak něco takového dívka v tomto věku prožívá. Myšlenky, že už se mohla sápat nahoru do světového tenisu a najednou sedí doma na židli a nemůže nic dělat. Cítí se ošizená. Nic neprovedla, a přesto ji něco takového postihlo," říká někdejší daviscupový kapitán.

Vynucená pauza přišla zrovna ve chvíli, kdy se Bartůňková posunula na životní 226. místo světového žebříčku a zajistila si premiérový start v kvalifikaci dospělého Roland Garros, což s sebou přináší cenné zkušenosti, ale i slušný výdělek, které mladá hráčka pro další rozvoj nutně potřebuje.

Teď bude muset začínat prakticky od nuly. Pro dopingové případy neplatí institut chráněného žebříčku, a tak česká tenistka klesla až na 488. pozici.

"Zápasové manko samozřejmě může hrát roli, když je takhle dlouhé. Musí zase začínat od malých turnajů. Je to těžká cesta, to je bez diskuse. Tenis se strašně vyrovnává a dostat se rychle zpátky není tak jednoduché, i když máte velký talent," říká Šavrda.

Zároveň vyjadřuje nesouhlas s pravidlem, které Bartůňkové ještě výrazněji komplikovalo život.

Nejenže nemohla hrát, zákaz činnosti se vztahoval i na všechny tréninky s asistencí jakéhokoli trenéra či sparingpartnera registrovaného v národních svazech a federacích.

"Tuhle věc nechápu, připadá mi to špatně. Jinými slovy hráčku prakticky odsoudí k tomu, že může maximálně chodit běhat do parku. Považuji to za hloupé pravidlo," kritizuje manažer I. ČLTK Praha.