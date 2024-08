Rekordní tenisový maraton. Na US Open hráli zápas přes pět a půl hodiny

Po rekordně dlouhé bitvě postoupil do 2. kola tenisového US Open Brit Daniel Evans, jenž zdolal nasazenou třiadvacítku Karena Chačanova z Ruska 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

Utkání se hrálo pět hodin a 35 minut a překonalo dosud nejdelší duel US Open, kterým bylo semifinále Stefana Edberga a Michaela Changa v roce 1992. To trvalo o devět minut méně.

Evans v závěrečném setu zvrátil vývoj z nepříznivého stavu 0:4.

"Zítra určitě na trénink nepůjdu. Budu jen odpočívat a pokusím se zotavit, jak to jen půjde. Bolí mě opravdu všechno," úpěl vítězný Evans.

"Když jste malý, říkají vám, abyste bojoval až do konce. Je to takové základní pravidlo, kterého jsem se celou kariéru docela důsledně držel. Dneska se to vyplatilo," ulevil si Brit.

Španěl Carlos Alcaraz vykročil na US Open úspěšně za třetím grandslamovým titulem v sezoně a pátým v kariéře. V úvodním kole porazil na betonových dvorcích v New Yorku Australana Li Tua 6:2, 4:6, 6:3, 6:1 a prodloužil svou neporazitelnost na turnajích velké čtyřky na 15 zápasů.

Vítěz předloňského US Open Alcaraz, který plní tento rok ve Flushing Meadows roli nasazené trojky, porazil australského kvalifikanta Tua za dvě hodiny a 44 minut.

Osmadvacetiletého soupeře, kterému patří ve světovém žebříčku 186. místo, přehrál v počtu vítězných míčů 50:19.

Vítěz letošního Roland Garros a Wimbledonu sice přišel v utkání o set, přesto získal jubilejní šedesáté grandslamové vítězství.

"Je jasné, že mě trochu překvapil. Utkání začal nervózně, ale po prvním setu šel herně nahoru a začal hrát skvělý tenis. Budu ho teď sledovat, protože jsem si docela jistý, že ho velmi brzy zase uvidím," ocenil protivníka Alcaraz.

Příště se utká s Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.